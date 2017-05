Crónica 31-05-2017

UCM es pionera en incorporar la formación en profesionalismo médico

El actuar profesional de los médicos es materia de preocupación y discusión en todo el mundo, tema que es abordado por la Facultad de Medicina de la U. Católica del Maule (UCM), -carrera acreditada por 6 años, máxima en la región-, que le inculca a sus estudiantes desde que comienzan su formación, la importancia de ejecutar sus labores poniendo a los pacientes en el centro de su obrar.

En el mundo de la inmediatez en el que vivimos insertos, ninguna actividad queda al margen de esta consigna, lo que obviamente incluye a la salud y la medicina, que hace que muchas veces sus profesionales entreguen un servicio que no permite evidenciar la preocupación que debe existir por el paciente.

Esta consigna se ha ido instalando lentamente en las diferentes escuelas de medicina y salud del país y aunque todavía no es incorporado transversalmente dentro de la malla curricular, ya se ven las primeras acciones a seguir.

Tema que ha seguido muy de cerca la directora de Escuela de Medicina de la UCM, Dra. Esperanza Durán, quien desarrolló un magíster en la U. de Chile, enfocando su tesis en la enseñanza del profesionalismo, por lo que fue invitada a dictar una conferencia en las XVII Jornadas del Departamento de Educación de Ciencias de la Salud, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que tuvo como tema central el profesionalismo.

La académica UCM en la oportunidad, explicó que “desde hace varios años a nivel mundial se ha ido dando una preocupación creciente respecto de las actuaciones profesionales de los médicos y otros miembros de las carreras de la salud”, ello, porque tal como lo comentó “nuestra sociedad ha cambiado, los pacientes ya no son los mismos, manejan información y existen demandas insatisfechas transversalmente en el área de la salud, además de incorporarse a las circunstancias que rodean la salud, temas de mercado, irrupción tecnológica, judicialización, mientras que paralelamente el quehacer médico se ha ido complejizando con la burocratización de todos los procesos”.

Este cumplir con diversas tareas, además de la atención propiamente tal, ha ido deteriorando la relación médico –paciente, por lo que se ha hecho imperioso que las casas de estudios formen unidades de educación, que den cuenta de la calidad de los procesos.

Por ende la directora de la Escuela de Medicina UCM, expuso que los centros formadores no deben mantenerse al margen, existiendo hoy en día un fuerte movimiento de llevar adelante cambios curriculares e iniciativas, para instalar el profesionalismo como algo explícito.