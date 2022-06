Social 15-06-2022

UCM firma convenio con la Corporación Educacional Javiera Carrera de Linares

A inicios de junio se concreta la firma de convenio de colaboración entre la Corporación Educacional Javiera Carrera de Linares y la Universidad Católica del Maule, el que permitirá mejorar las posibilidades de niños y niñas, y prácticas para los futuros docentes en el establecimiento.

Con la firma de la sostenedora de la Corporación Educacional Javiera Carrera de Linares, Silvia Vásquez Barros y del rector de la Universidad Católica del Maule (UCM), Dr. Diego Durán Jara, quedó oficializado el convenio de colaboración entre ambas instituciones que permitirá el desarrollo de diversas acciones con el fin de apoyar el desarrollo pedagógico de los estudiantes y al mismo tiempo sumar nuevos espacios de práctica profesional para los futuros profesores en formación del plantel universitario.

Fue Marcel Norambuena, profesor de Educación Física egresado de la UCM, quien propuso formalizar este vínculo.“Siempre he tenido muy buena relación con los profesores de la UCM, desde que egresé el 2014 he mantenido el vínculo, con el profesor Rodrigo Vargas que me apoyó mucho en mi tesis y todos de la Escuela de Educación Física en general. Aprovecho de decir que extraño mucho a la Universidad y agradecer todo el apoyo que me dieron la facultad para ser hoy un profesional en el área”, destacó el profesor UCM.

“Actualmente si bien no hago clases de educación física, sí gestiono la mayoría de las cosas que requieren nuestros estudiantes que tienen muy pocos recursos y también en ocasiones en situación de calle o con problemas con la justicia, trabajamos con esos niños, lo que personalmente me llena, ya que prefiero estar desempeñándome en una institución en que siento me necesita realmente la sociedad. El espíritu de servicio es la visión que estamos tratando de llegar a los jóvenes de Linares y a través de estos convenios mejorar lo que está”, destacó Norambuena.

BRINDAR EDUCACIÓN DE CALIDAD

En la oportunidad, el rector UCM, Dr. Diego Durán Jara, señaló que “concretamos con la Corporación, estamos muy contentos y esperamos que esta alianza sea muy fructífera para mantener el diálogo con esta comunidad educativa”, dijo.

Palabras a las que se sumó Silvia Vásquez Barros, sostenedora de la Corporación. “Me siento enormemente complacida de vivir este momento, nuestra institución tiene 36 años de servicio en la modalidad de adultos y desde cinco trabajando un colegio que atiende desde el nivel pre básico hasta octavo. Debo decirles que para mí ha sido una dulce lucha, ya que la modalidad de adultos está en el último escalafón de los niveles educativos, no obstante, como institución jamás hemos dejado de hacer los mayores esfuerzos por brindar la mejor calidad de educación que se pueda”, sostuvo.