Social 28-07-2022

UCM invita a jornada de difusión de la nueva Constitución

- Los abogados y ex constituyentes Jaime Bassa y Roberto Celedón compartirán su mirada sobre la propuesta de texto constitucional en la actividad académica anunciada por el plantel para este jueves a las 15:15 horas en el Centro de Extensión UCM.

“Alcances del Proyecto de Nueva Constitución” lleva por título el foro al que invita a participar la Universidad Católica del Maule (UCM) este jueves 28 de julio a las 15:15 horas en el Centro de Extensión -Tres Norte 650, Talca-, espacio en el cual participarán los ex constituyentes Jaime Bassa y Roberto Celedón.

Dicho espacio busca propiciar el diálogo previo a lo que será el plebiscito de salida el 4 de septiembre, así como clarificar dudas y ahondar sobre la propuesta de nueva constitución.

La jornada de difusión será moderada por el académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas (FACSE) de la UCM, Dr. Marcelo Pinochet, quien invitó a la actividad.

“Esta actividad se enmarca dentro del deber social que tiene la Universidad de aportar a la información que dispone la ciudadanía respecto al proceso de cambio constitucional. Como universidad, debemos incidir en el debate público, lo que significa en el tiempo presente: profundizar en ciertos temas de interés social, más allá de las tendencias o slogans que las redes sociales han esparcido en las últimas semanas”, expresó Pinochet.

“Queremos, como Universidad, estar presentes en las discusiones actuales y aportar de manera fecunda al voto informado, a la democracia y el bien común, pues entendemos que el tiempo que vivimos como sociedad es complejo y requiere de una ciudadanía activa y abierta al diálogo”, agregó.

Expositores

“Tendremos dos panelistas, ambos ex constituyentes, que presentarán las principales argumentaciones de la propuesta de norma de constitucional, pero donde serán también interpelados en aquellos ámbitos donde la ciudadanía requiere mayores claridades a la hora de votar por una opción u otra”, adelantó el académico UCM.

Roberto Celedón Fernández, es abogado y un reconocido defensor de los derechos humanos, ex convencional por el distrito 17 región del Maule.

Jaime Bassa Mercado, es abogado constitucionalista, ex convencional por el distrito 7 de la región de Valparaíso y ejerció como vicepresidente de la Convención Constitucional.

Fue durante un año que trabajó la convención constitucional para entregar a tiempo la única tarea que le encargó la ciudadanía, redactar una propuesta de nueva constitución para Chile, documento que, como era de esperar, ha generado múltiples reacciones y sobre el cual se pronunciará los habilitados para votar en el plebiscito del 4 de septiembre.