Crónica 15-11-2019

UCM ofrece apoyo tecnológico para preparar una buena PSU

En el portal prenovatos.ucm.cl los postulantes pueden acceder gratuitamente a todo el material y tutoriales explicativos de cada pregunta.

Pensando en las complicaciones que tienen los estudiantes de cuarto medio para preparar adecuadamente la redición de la prueba de selección universitaria (PSU), como son falta de tiempo, múltiples obligaciones, falta de claridad para resolver preguntas de la PSU, o falta de recursos económicos para pagar un preuniversitario, entre otros, es que el estudiante de la Universidad Católica del Maule (UCM), Jonathan Fuenzalida, creó en el 2018 el FacsiMovil, plataforma que hoy el plantel pone a disposición de los postulantes a la educación superior.

“La región del Maule presenta una realidad social que en diversos aspectos hace más complejo a los jóvenes preparar una buena prueba. Además, hoy vivimos un cierre particular del año, se ha destinado tiempo valioso a otras actividades, por lo que creemos es nuestro deber generar estos apoyos para facilitar el acceso e ingreso de los estudiantes a la educación superior”, señaló Orietta Dennett, directora de Comunicaciones de la UCM.

En ese mismo sentido, el creador del FacsiMovil, Jonathan Fuenzalida, expresó que “Muchos estudiantes no cuentan con los recursos que le permitan acceder a un apoyo o reforzamiento, como lo es un preuniversitario, pero eso no quiere decir que no pueden optar a un buen puntaje, ya que todo depende de la motivación que tenga cada uno y hasta dónde quieran llegar. El Facsimóvil es gratis para todos los que la requieran”, comentó.

NUEVAS FECHAS

Debido al contexto de demandas sociales que vive Chile, es que el Consejo de Rectores (CRUCh), comunicó hace unos días el ajuste del calendario PSU, quedando definido el 1 de diciembre para el reconocimiento de salas, el 2 de diciembre a las 09:00 horas la rendición de la prueba de Lenguaje y Comunicación, y a las 14:30 la rendición de la prueba de Ciencias. El día siguiente, 3 de diciembre, será el turno de la prueba de Matemáticas y a las 14:30 horas la prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

Los resultados serán publicados el 2 de enero a las 08:00 horas, iniciando las postulaciones a partir de las 09:00 horas del mismo día. A las 12:00 horas del 21 de enero se publicarán los resultados y entre el 22 y el 24 del mismo mes será el primer llamado a matrícula. El proceso continuará hasta el 31 de enero con los llamados de listas de espera.