Crónica 10-07-2018

UCM proyecta internacionalizar su desarrollo tecnológico

Los Hub Tecnológicos son proyectos apoyados por Corfo que agrupan oficinas de transferencias tecnológicas, universidades y centros tecnológicos relacionados con el ecosistema de innovación, buscando potenciar las tecnologías más importantes para transferirlas a nivel internacional.

Como una de las prioridades de la Universidad Católica del Maule, es justamente crear tecnologías y soluciones concretas, que mejoren el diario vivir de las personas a nivel regional, nacional e internacional, la UCM es socio activo de Know Hub, que es dirigido actualmente por la Universidad de Chile.

Por ello es que hasta Talca llegaron Edgardo Santibáñez, director de innovación de la U. de Chile y director ejecutivo del Know Hub y Fernando Venegas, gerente legal y de propiedad intelectual del proyecto, quienes expusieron a las autoridades del plantel, lo que han realizado y las proyecciones que tiene a futuro.

En la cita, el rector de la Universidad Católica del Maule, Dr. Diego Durán explicó que “Somos parte de este Hub porque nos interesa generar espacios para la innovación y la tecnología y esto no se puede hacer solo, sino que, en red, por lo que es una excelente posibilidad para nosotros como universidad”, comentó.

“Hemos tenido un avance bastante significativo en esta área y la investigación aplicada. Tratamos de que nuestra investigación tenga impacto en la región. Podemos aportar en varios aspectos como por ejemplo en la innovación social o generar tecnología para ello. Algo novedoso, distinto y que le puede entregar un valor agregado a la región muy interesante” continuó el rector UCM, agregando luego que “lo importante es que este trabajo en red, nos permita avanzar y tener algún tipo de resultado positivo para la región”, sostuvo el rector.

Por su parte Edgardo Santibáñez, director de innovación de la U. de Chile, valoró el trabajar con la UCM. “Es un socio activo en nuestro Hub de transferencia tecnológica, por lo que esta reunión se dio en el contexto de informar al más alto nivel de la universidad sobre cuáles han sido nuestras actividades y las proyecciones a futuro”, enfatizó.