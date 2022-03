Opinión 06-03-2022

Ucrania y las personas forzadas a emigrar

Señor Director:



Emigrar viene del latín emigrare que significa marchar fuera de su pueblo. Por tanto, toda persona que abandona su país es emigrante. En 2020, el número de emigrantes internacionales alcanzó casi 280 millones en el mundo. Las razones para emigrar son diversas, se estima que el 50% lo hace por motivos económicos, otros a causa de su posición política: temor a la persecución, tortura o simplemente la muerte.



No siempre se emigra de forma planificada, hay personas que no tuvieron tiempo para pensar en el futuro, ni en documentos, pues el objetivo es sobrevivir, tal como sucede con el pueblo ucraniano desde el 24 de febrero de 2021. Sin embargo, Ucrania se encuentra entre los países del mundo con más emigrantes, casi 6 millones de ucranianos viven en el extranjero, lo que representa un 14,14% de su población.



Ahora bien, no se emigra en igualdad de condiciones y no se trata sólo de las económicas, también de clase, género y nacionalidad, atributos que, tal como decía el interaccionista simbólico Erving Goffman, se transforman en características acreditables o desacreditables de la presentación de una persona en determinado contexto social.



Es por ello que algunas personas emigrantes son valoradas, esperadas, ayudadas y otras son evitadas, expulsadas y olvidadas. Si bien una guerra es el peor escenario para emigrar y las razones para hacerlo son forzadas y dolorosas, también suponen aprendizajes, redes, solidaridad y una nueva vecindad.



Nairbis Sibrian

Académica Facultad de Comunicaciones

Universidad del Desarrollo