Política 04-01-2019

UDI arremete contra Boric: Lo acusan de "burlarse" de los DD.HH. y le exigen disculparse con la familia de Jaime Guzmán

"Tus hechos desmienten tus disculpas" decían los carteles que ayer pusieron todos los diputados de la UDI con el rostro del diputado Gabriel Boric (MA) para increparlo por haber posado en 2017 con una polera del asesinado senador gremialista, Jaime Guzmán, con heridas de bala en la frente, la que le regalaron al finalizar una entrevista. S



Si bien el miércoles el diputado del Frente Amplio ofreció disculpas por su reacción y por haber aceptado la prenda, reconociendo que se trató de un "error", ayer el subjefe de bancada de la UDI, Juan Antonio Coloma, pidió la palabra en medio de la sesión de la Sala de la Cámara para interpelarlo.



A juicio de Coloma, el diputado Boric "se ríe y se burla del asesinato" del ex senador y aseguró esto "no se trata de un hecho aislado". En ese sentido recordó que hace un año el diputado del FA salió desde el Congreso para "arengar" a quienes afuera se manifestaban en favor en ex frentista Mauricio Hernández Norambuena, conocido como el comandante Ramiro. "¿Su motivo? defender a uno de los asesinos de Jaime Guzmán?". Luego se refirió al caso de la polera que, a juicio de la UDI, "es ofensiva contra los derechos humanos de la familia y el propio Jaime Guzmán". Y agregó: "Tercer acto: el propio Gabriel Boric se reúne a escondidas con el asesino de Jaime Guzmán en París, Ricardo Palma Salamanca". "¿Podrá haber un doble estándar más potente en materia de derechos humanos? Creemos desde la UDI que no, no hay nada más evidente que el doble estándar cuando se defiende los derechos humanos de una parte y se ríe y se burla de alguien que piensa distinto.