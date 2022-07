Política 06-07-2022

UDI dice que el rechazo “no es una campaña de la derecha”



La directiva de la UDI realizó un punto de prensa para abordar la nueva etapa que se abre luego del acto de cierre de la Convención Constitucional, reforzando el llamado a que las organizaciones de la sociedad civil participen de la campaña como protagonistas y recalcando que la opción del Rechazo está abarcando a un grupo transversal de la sociedad chilena.

En ese sentido, el presidente del partido, Javier Macaya, dijo que “después del 4 de septiembre no va a haber vencedores ni vencidos… Esta no es una campaña de la derecha. El eventual triunfo del Rechazo no va a ser el triunfo de la derecha, va a ser el triunfo del sentido común que le abre una nueva esperanza al proceso constituyente”, sostuvo Mayaca.