Política 16-02-2018

UDI inicia búsqueda de candidatos presidenciales para 2021

El partido echará a andar en marzo una comisión electoral permanente, pensando en "las primarias del sector".



Tras analizar en un consejo directivo ampliado el resultado del último proceso eleccionario -donde no tuvo abanderado propio, sino que apoyó a Sebastián Piñera-, el gremialismo acordó sí hacerlo a futuro, y preparar dicha opción con tiempo.

De este modo, el próximo mes se pondrá en marcha un comité electoral permanente, que -si bien abordará los comicios municipales, parlamentarios y de gobernadores regionales- tendrá énfasis en la búsqueda de una carta competitiva para el sillón de La Moneda.

Esto último, considerando que Renovación Nacional tiene ya varias figuras bien posicionadas y Evópoli tiene en Felipe Kast a su claro líder.

El comité en cuestión estará integrado por la directiva del partido, analistas y algunos alcaldes, y su "propósito es buscar, con anticipación, cuáles son los mejores liderazgos en las distintas regiones –y también a nivel nacional- para llegar con un candidato presidencial a las primarias que haga el sector" en 2021, explicó el secretario general, Pablo Terrazas.



"Queremos hacer las cosas con sentido de futuro, no el último año, sino que a partir ya de este periodo", señaló en la misma línea el senador y ex timonel Juan Antonio Coloma.

La iniciativa genera sensaciones encontradas en el diputado Javier Macaya, próximo jefe de la bancada gremialista, quien valora que se dé relevancia a este tema, pero también advierte que "tanta anticipación" puede resultar exagerada.

"En Chile hay mucha candidatitis. Es algo que se genera siempre; es parte de un fenómeno difícil de evitar, porque alimenta la política", reflexionó.