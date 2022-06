Política 30-06-2022

UDI lanza nuevo departamento de pueblos originarios



Ayer se realizó, de manera telemática, la primera reunión de un nuevo estamento que la Unión Demócrata Independiente estableció de manera permanente en el partido.

A partir de las 9.00 comenzó el encuentro de lanzamiento del departamento de pueblos originarios de la UDI, una instancia de trabajo que marcará una posición frente al borrador de la Convención Constitucional, pero que también tiene como objetivo elaborar propuestas de manera periódica y buscar candidatos para próximos desafíos electorales.



Este nuevo estamento será coordinado por el ex seremi Hans Curamil. Y se suma a otros de larga trayectoria en la colectividad, como el departamento poblacional, Mujeres en la Cancha -que lidera la vicepresidenta Isabel Plá- y las Nuevas Generaciones, que encabeza Gonzalo Pinochet.



“Se pretende visibilizar a los militantes, simpatizantes e independientes que provenimos de pueblos originarios y estamos orgullosos de nuestros orígenes, para preparar una propuesta ante la incertidumbre que deja para nosotros el borrador de la Convención, que, más bien, acentúa las diferencias y nos separa entre los distintos pueblos”, comentó Curamil.



En tanto, el constituyente Eduardo Cretton -quien también forma parte de este grupo- sostuvo que “entendemos que se necesita un nuevo trato del Estado hacia los pueblos indígenas, pero no como lo ha entendido la Convención o como lo han entendido los partidarios de la plurinacionalidad”. Y agregó: “Queremos valorar el aporte de nuestros pueblos indígenas, pero en el entendido de que somos todos chilenos”.



El departamento contará con la participación de representantes de todos los pueblos originarios del país, además de constituyentes y ex autoridades públicas.



El diseño, además, contempla reuniones periódicas y encuentros en regiones. De hecho, Curamil y otros integrantes recorrerán todas las regiones para ir analizando distintas temáticas y escuchar propuestas e inquietudes, tanto sobre el borrador de la Convención como de otras áreas de trabajo.



En ese sentido, se dividirá el departamento en subcomisiones para facilitar el trabajo y elaborar propuestas que convoquen a un amplio espectro de personas.