Política 21-02-2017

UDI presenta denuncia contra Javiera Blanco por supuesto fraude

El Subjefe de la bancada de la UDI, diputado Gustavo Hasbún, llegó hoy hasta la Fiscalía Metropolitana Centro Norte para presentar una denuncia contra la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, por supuestos delitos de nombramiento ilegal y fraude al Fisco.

La acusación nace a raíz de la contratación de cuatro funcionarios en Gendarmería para que realizaran labores en el Ministerio de Justicia, ordenada el año pasado por Blanco.



“Esta denuncia viene a ratificar que existe una incompatibilidad y un conflicto de intereses por parte de la ex ministra, que no puede ser parte del Consejo de Defensa del Estado, sobre todo cuando está sujeta a una serie de investigaciones y, en este caso, en una denuncia por fraude al Fisco”, indicó Hasbún.



Y, además, señaló el diputado UDI, “que ha sido refrendada y ratificada por la propia Contraloría General de la República, cuando en su dictamen estableció que la contratación de las personas habría sido de forma anómala, que no correspondía y que efectivamente se habría producido una situación irregular que podría revertir características de delito”.



Con esto, el parlamentario gremialista se refiere a que el organismo consideró que en este caso, "no procede designar personal a contrata con el exclusivo fin de ser comisionado a prestar servicios en otro organismo".



Asimismo, el documento de Contraloría indica que "la designación a contrata de los profesionales nunca tuvo por objeto que el aludido organismo penitenciario se proveyera de personal para el desarrollo de sus tareas sino que, por el contrario, para el cumplimiento de las de otro organismo".



Es por esto, que el organismo ordenó mediante la resolución que "corresponde que Gendarmería de Chile deje sin efecto las designaciones de que se trata, o en el evento que los servicios de esos profesionales sean requeridos por ésta, se ponga fin a las anotadas comisiones de servicio a fin de que las cuatro personas contratadas comiencen a prestar labores en ese organismo penitenciario".



Una vez acogida la denuncia, el diputado Hasbún aseguró que presentarán una querella en este caso, la que se sumaría a la ya interpuesta contra la ex ministra Blanco por los llamados “jubilazos”.