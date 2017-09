Política 02-09-2017

UDI responde a acusaciones de Core Tomás Villalba

La UDI en el Maule Sur, respondió a las declaraciones del consejero regional por la Provincia de Linares, Tomás Villalba, quien acusó “deslealtad de la oficina parlamentaria en esta zona”, de su no inscripción como candidato para ser reelecto en ese cargo.

Jesús Osses, consejero regional UDI, en la Provincia de Linares, señaló que “me sorprenden las declaraciones de Tomás Villalba, especialmente por el tema de ser bajado o que esto obedece a una deslealtad. Primero, esta decisión fue, finalmente, del nivel central de las colectividades que ajustaron la plantilla de candidatos, en el caso de los cores, del pacto UDI-PRI, donde quedamos nosotros con 4 cupos y ellos con 2. Segundo, el propio Tomás manifestó en reiteradas oportunidades que no quería ir a la reelección. Insisto, esta decisión es netamente del nivel central.”

Por su parte, Romilio Gutiérrez, diputado de la UDI también aludido en la declaración, señaló que “nosotros no tuvimos nada que ver, esto fue una decisión de los partidos en Santiago e incluía todos los datos que ellos tomaron en cuenta al momento de determinar candidatos a las parlamentarias y a consejeros regionales. Tomás (Villalba) es libre de señalar lo que quiera, pero ha hecho un gran trabajo por la provincia y es un reconocido militante.”