Política 07-06-2022

UDI, RN y EVÓPOLI oficializaron apoyo a Opción Rechazo



El reciente fin de semana y tras reuniones de sus consejos generales, los partidos UDI, Renovación Nacional (RN) y Evópoli, oficializaron su apoyo a la opción Rechazo en el Plebiscito de salida hacia una Nueva Constitución del próximo 4 de septiembre.

Los tres partidos citaron a sus máximas instancias partidarias. Y con matices, todos señalaron su intención de cambiar la actual Constitución, pero no bajo el texto propuesto.

En el caso de RN, su presidente, Francisco Chahuán, señaló que “se acaba de resolver con el 97,17% rechazar el texto constitucional propuesto por la convención constitucional. Defenderemos la libertad y las bases de la institucionalidad democrática.”

Por su parte, Javier Macaya, presidente de la UDI, indicó que “Chile merece una segunda oportunidad, lo que se ha acordado hoy en el Consejo General de la Udi popular es no aprobar lo mal hecho para volver a hacerlo bien, uniendo al país.”

Finalmente, Luz Poblete, presidenta de Evópoli, precisó que "no estamos dispuestos a renunciar a los cambios, independiente a lo que ocurra el 4 de septiembre. Merecemos una buena Constitución, un país más libre, más justo e inclusivo".