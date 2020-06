Opinión 16-06-2020

Un adiós sin despedida, con pésame a distancia





La pérdida de un ser querido es una circunstancia muy dolorosa que debemos afrontar en la vida. Se necesita de un tiempo para ser aceptada. Es el proceso del duelo. En la época que vivimos es poco el tiempo y los duelos son diferentes, producto de la pandemia.

Hoy en día, la gente no muere rodeada de familiares y amigos, sino alejada de la vida pública. Es que el coronavirus tiene normas propias. Una de ellas es que el fallecimiento, por esta causa, queda totalmente fuera de la vida cotidiana y, otra, que los familiares quedan más solos al perder un ser querido. Con esas dos variables, hoy, las sepultaciones se realizan sin velatorio, a toda prisa y casi sin vivir el duelo.

Las personas no pueden visitarse entre sí, amigos y familiares no pueden reunirse para compartir el dolor que provoca la partida del ser querido. No hay ceremonia fúnebre para participar juntos, no puede darse un abrazo reconfortante y menos acompañar. Solo dar el pésame a distancia.

El coronavirus se ha propagado por el mundo, como si la muerte hubiera decidido recuperar su lugar en la vida. Nadie puede ignorarla.

En muchas partes del mundo, la vida pública está casi en punto cero, buscando contener la enfermedad, por respeto a la vida. La humanidad ha apostado por la dignidad humana, por la protección y se mantiene unida. La hora es dura y difícil, aunque hay pequeños grupos que evitan seguir indicaciones y/o normas de prevención, porque pareciera importarles poco o nada de lo que está ocurriendo.

La pérdida de un ser querido en estas tiempos tan distintos, en los que las noticias llegan por teléfono o las despedidas suceden de manera distinta, causan bastantes impresiones emocionales. Se producen procesos de negación y tristeza prolongadas; es un duelo en el cual la etapa de aceptación toma un buen tiempo.

En quince días, un amigo perdió a dos familiares. Hay muchos ejemplos similares. Uno que grafica la gravedad del momento, relacionado a un médico que trataba a su padre hospitalizado. Como médico e hijo perdió la batalla contra el coronavirus.

Sirvan estas líneas de consuelo, para Jaime González Colville y familia -por la partida de sus familiares Marta y Cristian-, un pésame a distancia, de sus amigos René, Alfonso y Manuel. Que lo extendemos para quienes han sufrido la pérdida de familiares, amigos (as) o vecinos (as) en estas horas aciagas.