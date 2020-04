Opinión 25-04-2020

Un artista de Linares





Allá por los años sesenta y cinco/sesenta y siete había en la población Oriente de Linares un sujeto que se pasaba el día entero bebiendo y cantando. Vivía en una especie de cueva formada por algunas tablas y fonolitas apoyadas contra uno de los muros de un sitio vacío ubicado en calle Sargento Aldea casi esquina Esperanza. Se llamaba Sergio Hernández, (a) ‘el Queco’ y su pasión, aparte del vino tinto, era recorrer las calles del arrabal ofreciendo sus servicios como cantante al módico precio de una caña de vino por unos instantes de canto. Todos lo rechazaban, lo ignoraban y lo evitaban. Pero el Queco no se daba por vencido. Luego de un día de reflexiones llegó a la conclusión de que la sola razón que le impedía ganarse el aplauso de la gente, era su trillado repertorio de canciones que cantaba de voz en cuello por las esquinas, apabullando incluso a aquellos evangélicos que habían venido a cantar y a predicar. Entonces oyó una canción que la radio Soberanía repetía todos los días a eso de las diez de la mañana: era Bill Haley & His Comets interpretando “Rock Around The Clock”. Agarró lápiz y papel y en los días siguientes, con la oreja pegada a la ventana del vecino que tenía la radio, copió la letra en inglés de la canción. El rumbo artístico del Queco experimentó un notable cambio. La gente, atraída por la extraña jerigonza del canto, se detenía y prestaba atención al emergente ídolo de la canción ‘nueva-olera’. Lo arrinconaban en el Mercado Municipal, que años más tarde sería escenario de figuras como ‘El Macondo’ y lo rodeaban en calle Independencia pidiéndole, todos, que cantara el famoso rock de Bill Haley. El Queco no se hacía de rogar. Llevando el compás del rock con las palmas de sus manos comenzaba a cantar: ‘thank you sa, thank you sa, me dijo naka na’, eetc, etc…



La popularidad del Queco llegó a niveles sorprendentes. Lo invitaron a cantar su canción con la orquesta que animaba la Ramada Oficial, a cargo ese año del Lister Rossel (ramada levantada al extremo poniente de la Alameda) y su éxito fue tal, que le permitieron levantar la gran ponchera a la altura de su boca y beber directamente de ella. Pero su reputación lo llevó aún más lejos: Don Pedro Sepúlveda, conocido locutor de la Radio Soberanía, lo invitó a la emisora y le concedió un par de minutos en el espacio ‘Los Favoritos Del Público’ para que diera a conocer su extraña versión del ‘Rock Around The Clock’. El Queco no se amilanó.



Vestido de un impecable terno azul marino, camisa blanca y corbata, llegó a la radio en un flamante taxi recién lavado por las últimas lluvias de aquel mes de Septiembre. Y así Linares, que a lo mejor nunca tomó en serio a este malandrín, oyó de todas maneras su famoso Thank you sa’. El ‘éxito’ del Queco fue total. Esa noche celebró y con algunas cañas de más trató de llegar a casa. Murió ahogado en la cuneta inundada, donde cayó boca abajo, justo en la esquina de Esperanza con Sargento Aldea.



-Omar Goulart-