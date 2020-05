Opinión 20-05-2020

Un clúster turístico para linares ¿por qué no?



Si yo les preguntara ahora, aleatoriamente, a cien personas en la calle Independencia, desde la Plaza hasta la Estación, que me digan tres hechos relevantes de Linares y que pudiesen ser llamativos para un turista extranjero conocer. Qué creen que ellos me responderían. O mejor aún, qué me respondería Usted.

Pienso que no sería simple obtener un buen material para alimentar un relato turístico y tendría que recurrir a los buenos historiadores que Linares ha tenido y por qué no decirlo, afortunadamente aún tiene.

El turismo se construye a partir de la historia y no de la geografía, como algunos tan erradamente piensan.

Un lugar, por bello que este sea, sin una historia, se transforma en una postal. Para los más jóvenes que pudiesen estar leyendo, una postal era una foto de un determinado lugar que se enviaba por correo, a otra persona de otro lugar, teniendo la particularidad de poder ser enviada sin sobre.

Dicho lo anterior, que la historia es fundamental para el turismo, también será la base sólida para esta propuesta de “Clúster Turístico de Linares”, que a partir de hoy será la bandera que comienza a flamear en mis modestas manos.

Comenzaré contándoles qué es un Clúster.

A comienzos de los años ´90, un insigne profesor de Harvard llamado Michael Porter, publicó su libro “La Ventaja Competitiva de las Naciones”.

En ese libro Porter populariza el término o concepto de Clúster, definiéndolo en algo así como: “… una concentración de empresas e instituciones que se comunican por poseer características semejantes y cohabitar en un mismo lugar”.

Según Porter, estos integrantes del Clúster se beneficiarían al colaborar entre sí, volviéndose más eficientes.

Llevado esto a la realidad local, este “Clúster Turístico de Linares”, que como partí diciendo tendría a un historiador como piedra-base fundamental, sería un conglomerado de empresas e instituciones que tendrían como objetivo diseñar y poner en marcha, el nuevo modelo destinado a hacer de Linares una ciudad turísticamente atractiva a los ojos del mundo.

Creo que lo anterior define claramente que por “Linares” me estoy refiriendo a la comuna y no a la provincia.

Por ahora es todo y para la próxima crónica, espero me traigan los tres hechos turísticos relevantes de Linares que les pregunté al comienzo.



(Ricardo Álvarez Vega, contador auditor)