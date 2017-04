Opinión 21-04-2017

Un coterráneo inolvidable

No sé cuánto tiempo ha transcurrido….pero recuerdo a Fernando aún de pantalones cortos, con su uniforme del Instituto Linares. Nos separaban algunos años de edad y, naturalmente, algunos cursos de estudiantes cuando yo también lo era en mi querido Liceo de Hombres de esta ciudad.

Lo diviso claramente en esa época hurgando por “La Casa Hojas”, la Tienda de su Padre, don Ciriaco, a la vera de su Madre, la Señora María, en su antiguo local de calle Independencia al llegar a Brasil. Al correr de los años se instalaría en la cuadra anterior, donde algún día cerró sus puertas concluyendo así una verdadera leyenda del comercio local.

El tiempo transcurrió y mi Amigo y coterráneo Fernando Diez Aljaro asumió la Tarea que tempranamente dejó su Padre. Tomó a su cargo “La Casa Hojas” y los linarenses continuamos siendo sus clientes. De ese devenir fuimos testigos por largos años.

Fue así como aquel muchacho de pantalones cortos, vistiendo ya los largos, asumió tal desafío y muchos más. En este espacio la Cámara de Comercio conoció de sus perseverantes afanes y lo tuvo como su Presidente en más de una ocasión. En otros, desplegó también su rebosante capacidad, marcando su presencia en Instituciones sociales y culturales, dejando en todas la huella de su infatigable compromiso en las tareas que asumía.

Compartimos con Fernando en múltiples instancias del quehacer linarense, hechos y circunstancias que los nacidos en esta tierra y agradecidos de ella muy bien entendemos. Encontrarnos a veces simplemente al pasar, fue motivo de un alegre saludo y una breve conversación, a veces más larga, dejando otras pendientes que en su mayoría cumplimos. Siempre fueron temas la querida España de sus antepasados, las inquietudes gremiales y sociales a las que se abocaba con pasión, o su búsqueda inteligente y permanente en el mundo de la Historia, la Literatura, la investigación, el Periodismo y muchas más.

Pero nada es eterno y así lo entendemos no sólo a la luz de la Fe que compartimos. Después de un doloroso período, producto de un actuar humano irracional, Fernando partió en Pascua de Resurrección, el día más trascendente para el mundo cristiano, cuando Jesús venció a la muerte. ¡¡Que voz más autorizada que la de nuestro Obispo don Tomislav para expresarlo de esa manera, en la solemne despedida a la que asistimos acongojados!!

Soy un convencido, como aquella tarde se dijo en el Templo de San Antonio de Padua, que las calles de Linares, particularmente nuestra céntrica Independencia, no serán las mismas sin la figura de Fernando. Igual ocurrirá en los espacios donde dijimos entregó su capacidad, inteligencia y dedicación. En todos permanecerá su recuerdo imborrable.

Nos quedaremos con aquel Fernando que conocimos, con su fuerza y alegría de vivir digno de imitar. Guardaremos el privilegio de haber sido sus amigos y disfrutado su presencia en múltiples facetas. ¡¡ Nos ha dejado un coterráneo inolvidable, un linarense de excepción…..!!



(Carlos Hormazábal Troncoso, Abogado)