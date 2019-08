Crónica 15-08-2019

Un cuento antes de dormir

Este concurso literario convocará a cualquier persona, mayor de 18 años, a escribir un cuento inspirado en la lectura y el relajo de los niños antes de dormir. El tema es libre y se podrán enviar hasta 18 de agosto.

Con la idea de fomentar la lectura antes de dormir, Flex, líder en descanso y con más de 100 años de historia en el mundo, abre la convocatoria a su concursode Cuentos Infantiles 2019. Para participar, se debe ser mayor de 18 años, residir en Chile continental y no ser escritor profesional o haber publicado un libro anteriormente.

El tema será de libre elección, siempre inspirado en la lectura infantil, y no debe tener más de una carilla en Word con un máximo de mil caracteres. El jurado estará compuesto por Mauricio Paredes, escritor chileno de cuentos infantiles y Francesca Seitz, Gerente de Marketing de Flex Chile.

“El fomento a la lectura desde que somos niños es primordial en nuestra sociedad, sobre todo si hablamos de obtener un buen descanso al final del día. En eso hemos pensado para el desarrollo de este concurso, ya que estamos seguros que sumado a contar con tecnología que permite un descanso reparador, el despertar cambiará significativamente”, indica Francesca Seitz, gerente de marketing de Flex.

La recepción de los cuentos será hasta el18 de agosto de 2019 a las 13:00 horas, mientras que el ganador se dará a conocer el día 30 de agosto de 2019 a través de Redes Sociales.

REQUISITOS

• La obra debe ser original, inédita y no exceder de una carilla en Word y un máximo de 1.000 caracteres.

• El tema del cuento es libre, pero debe estar orientado a un público infantil.

• Las obras deben ser enviadas por correo electrónico contacto.chile@flex.es, en formato Word, dentro del período de recepción de obras.

• En el correo electrónico, junto con la obra adjunta en Word, el autor debe consignar sus datos completos: Nombres y apellidos, RUT, dirección, teléfono y correo electrónico, y debe indicar el seudónimo elegido.

El ganador recibirá una cama Flex 2 plazas, base y colchón. El ganador será contactado para entregar el premio en el domicilio indicado entre 10 a 21 días posterior a la selección. Además, se entregarán dos premios de consuelo correspondientes a set de almohadas Flex, con retiro en las oficinas de Flex Chile.