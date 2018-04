Opinión 04-04-2018

Un cuento con trozos de historia

La Recova era el lugar donde antiguamente la gente del campo venía a comercializar sus productos. En torno a esta recova se empezó a poblar la Villa San Ambrosio de Linares, la que fue creciendo con el tiempo hacia el Oriente.



Luego la Recova también fue trasladada hacia ese sector de la Villa pues el nuevo dueño, Fra Fra Errázuriz, quien vio que ahí podría vender sus pollitos, las paró que para allá iba la cosa.



El único peligro eran los malones de los Pincheira y de los Pehuenches, quienes antes se unían para darles a los vecinos quienes, cómo podían, se refugiaban en cualquier embajada.



Más tarde se verían las noticias en la tele, claro que cómo las grabaciones de éstas las enviaba el SHOA llegaban casi al mes después.



Entonces las cosas ya se habían calmado, por lo que las podían venir a ver los mismos Pincheira y los Pehuenches. El gobierno militar censuraba y recortaba las grabaciones, antes que se exhibieran.



Pero como venían tan recortadas no se veía nada, entonces los Pincheira aprovechaban de carterear a los vecinos. Los Pehuenches no venían casi nunca pues no entendían ni jota.



Cuando venían, los habitantes de la Villa aprovechaban de hacerles burla por las personas que habían raptado en sus malones:



Gracias por llevarte la bruja y dejarme libre– decía uno.



Al fin me deshice de ese cabro zafado que me tenía loco– continuaba otro



Los Indios se asustaban y devolvían a los raptados, pero mediante señales de humo por lo que éstos llegaban algo chamuscados.



Y así siguió progresando La Villa San Ambrosio de Linares. Cuando llegó el ferrocarril había solo cuatro casas entre la plaza y la estación.



A una de ellas pasó Bernardo O’Higgins, a preguntar la hora, luego de haber estado en un Restaurante chino celebrando el triunfo sobre un destacamento realista en la plaza. O’Higgins cayó de sorpresa pues los realistas estaban concentrados para jugar contra los Pincheira quienes tenían un equipazo ya que cómo se lo llevaban escondidos en la Argentina eran re’ buenos para la pelota.



Ambrosio O’Higgins, como Vice presidente de la FIFA, organizó un campeonato de los barrios. Los Pincheira , con Luksic en la banca, eran los favoritos pues habían ganado varias veces la copa Libertadores.



Ahora, eso sí, estaban algo preocupados pues no les aceptaron que siguiera jugando al arco Galvarino, quien era prestado por los mapuches, ya que cada vez que salía a cortar un centro se colgaba de los cables de la luz, y a Claro lo dejaba oscuro.



Los mapuches defendieron a Galvarino y, azuzados por Bonvallet, como también andaban en la pará, dejaron la tendalá, y Balmaceda se suicidó.







¿Qué le pareció Profe?



Yo creo… que Balmaceda no se suicidó por eso.





(Manuel Antón)