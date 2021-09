Opinión 16-09-2021

¿UN DÍA ESPECIAL?

Hoy, él despertó con tu imagen ante sí

que le persiguió todo el día y

le impedía ver los rayos del sol naciente

y a las flores, para recibir su calidez

en sus coloridos pétalos cuando abrían.



Hoy, él caminó turbado con este frenesí

que le cegaba y su corazón con nuevos latidos

se acopló con el canto del colibrí

que le anunciaban la alegría y

lo hermoso de pensar en ella



¡Sí! Hoy no has dejado de pensar

mientras corrías por la gran ciudad

resonando en tus sienes, tu oración

“no te sientas solas, me tienes a mí

si no tienes a quien amar”.



La gente volvió a sus casas sin esperanzas

nuevas desde su trabajo, y él viendo

el rostro de ella en cada rostro cansado

ya de amar, angustiados y melancólicos

en su silente largo retornar



Ha sido un día largo pensando en ella

y la quieres esperándote en tu portal

con sus ardientes besos y la cama dispuesta

porque es a ella a quien desea

como tu gran premio de amor pasional



Transitas por las calles húmedas y desiertas

y la soledad te acompaña como un conjuro

con su cruel fidelidad que muerde tu alma,

porque ella no está ni en el portal

ni tu cama dispuesta, para volver a soñar.



La noche se consume en la ciudad y ella

en tus sueños de nuevo te vendrá a visitar

ya no necesitas la realidad para decirle

que la amas, ni pensar en el amargo despertar

al ver que a tu lado…ella no estará.



Carlos Cabezas Gálvez

Escritor y ensayista