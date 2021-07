Opinión 07-07-2021

UN DESACUERDO QUE NO PUEDE SILENCIARSE



No nos es posible estar de acuerdo con lo planteado por John Sancho en su columna del día 6 del presente mes: “EN CHILE NO HAY PRESOS POLITICOS”.

Fundaré mi apreciación contraria en dos razones de fondo que, tratándose de un tema tan delicado y trascendente, no pueden silenciarse:

PRIMERO, las causas judiciales abiertas a raíz de la grave convulsión de los meses de Octubre a Diciembre del 2019 – llamado “estallido social” – son más de 41.000 (¡CUARENTA Y UN MIL JUICIOS!) , en razón de los cuales se han condenado a la fecha a unas 3.900 (¡TRES MIL NOVECIENTAS PERSONAS) en dichos procedimientos. Estos son datos precisos del catastro informado por la Fiscalía Nacional oficialmente.

No se trata, pues, de los ¡25 casos! , que recuerda la columna a que nos referimos.

SEGUNDO, las amnistías generales dictadas por los gobiernos en la historia de Chile han sido varias y, en todos los casos, han probado ser instrumentos o herramientas eficaces para pacificar los espíritus convulsionados y recuperar la paz social en la Nación, reemprendiendo un camino de orden, unidad y progreso.

El llamado “estallido social”, con todo lo grave y lamentable que pueda juzgarse (y que nadie razonable podría haberlo querido, ni menos querer que se vuelva a repetir) no puede compararse de modo alguno, por ejemplo, con lo que fue y significó la Guerra Civil de 1891.

Esa “guerra civil”, originada también en una crisis política mal conducida por políticos que no supieron apreciar sus consecuencias y enceguecieron frente a los hechos, significó la muerte de un número superior de chilenos (muertos por otros chilenos) que todos aquellos que perecieron en la Guerra del Pacífico apenas unos siete o diez años antes.

Es decir, en ese triste episodio no solo se quemaron edificios, importantes locales comerciales o Iglesias (lo que ciertamente está muy mal) sino murieron entre 5.000 y 10.000 chilenos, cifra que los historiadores aún no han logrado precisar.

Téngase presente que, para entonces, el total de la población chilena no superaba los DOS MILLONES QUINIENTOS MIL HABITANTES, de modo que 5.000 muertos (estimación mínima) equivaldrían hoy, respecto de la población actual, a unos ¡450.000! caídos en lucha de chilenos contra chilenos.

Conforme a la información oficial del Ejército, en la guerra civil de 1891 murieron ¡1.774! soldados, entre ellos muchos de los altos jefes victoriosos en la Guerra del Pacífico.

Pues bien, al término de ese horroroso conflicto se dictaron cuatro leyes diferentes y sucesivas de amnistía general, y nuestra sociedad recuperó la calma, la paz, y la marcha social dentro de corto tiempo.

Dejo para conocimiento público y para que cada ciudadano lector posea una completa e indesmentible información, la mención de tales leyes:

• 1a Ley de Amnistía diciembre 1891 Amnistía restringida, para crímenes entre enero-agosto de 1891.

• 2a Ley de Amnistía febrero 1893 La amnistía se extendió, excluyendo la matanza de Lo Cañas de agosto de 1891.

• 3a Ley de Amnistía agosto 1893 Amnistía que solo excluyó a los miembros del Ministerio presidido por Claudio Vicuña y los autores de la matanza de Lo Cañas.

• 4a Ley de Amnistía agosto 1894 .Amnistía completa, incluyendo la matanza de Lo Cañas, al Ministerio Vicuña y los complots contra el Gobierno de Montt

Fuentes: Congreso Nacional, Sesiones del Senado y la Cámara de Diputados 1891-1894; Brian Loveman y Elizabeth Lira, Las suaves cenizas del olvido, Santiago, 1999.



Saque Usted, ciudadano lector, sus propias conclusiones. La mía es, por de pronto, hacer todo lo posible por recuperar el orden y la paz social, base esencial de todo progreso posible. Para ello es una pésima política ¡echarle más fuego a la hoguera ¡ .







Luis Valentín Ferrada V.