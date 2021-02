Editorial 04-02-2021

Un ejemplo a seguir





Son llamada la generación dorada; y no hablamos de grandes logros, medallas, trofeos o primeros lugares en competiciones seniors.

Nos referimos sin preámbulo alguno de nuestra generación de la tercera edad, quienes así como en los sufragios electorales llegan a primera hora para emitir sus votos; en el inicio del proceso vacunatorio han dado una vez más el ejemplo con su sencillez y cumplimiento de las instrucciones emanadas en este caso por la Autoridad sanitaria.

Y más allá de ello incluso, en el diálogo con palabras sencillas pero no menos sabias, nos dejan una enseñanza, a la hora de buscar ser responsables con nuestras vidas y con nuestros seres queridos y quienes los rodean.

No fueron pocos los adultos mayores que fueron vistos acompañados en los centros de vacunación acompañados por sus hijos o nietos o a veces incluso haciendo un gran esfuerzo por transportarse para llegar a recibir las dosis que les estaban reservadas.

Las palabras sobran a la hora de destacar sus ejemplos y sólo queda agradecer las muestras de responsabilidad tan necesarias de encontrar por estos días.

El llamado es claro a concurrir a los centros vacunatorios en los días y horas que han sido programados para poder ser inoculados por los profesionales de la salud y a no descuidar las medidas de autocuidado que son más que conocidas por estos días.