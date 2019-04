Deporte 23-04-2019

Un empate con sabor amargo: Albirrojos sumaron un punto ante el equipo del “cóndor”

Son tres los equipos que se mantienen invictos en el campeonato

Desde el pitazo inicial se respiraba en el ambiente que Trasandino no sería un rival fácil. Llegaron con personalidad al Tucapel Bustamante Lastra, tras la derrota que habían tenido en casa ante Rengo. Querían levantar cabeza y terminaron amargándoles la tarde a los dirigidos por Luis Pérez Franco, que a pesar de este empate se mantiene como uno de los tres elencos que siguen invictos en el campeonato (Deportes Concepción, Limache y Linares).

Recién iniciado el partido, fueron los “verdes” quienes tuvieron la primera opción en el arco defendido por David Pérez. Fue Fabián Barboza que comenzaba a calentar las manos del portero local. Luego vendrían dos faltas que fueron sancionadas por parte del juez Ignacio Navarro, con tiros libres para Linares donde todas las pelotas detenidas tenían el sello de Aarón Araya. A los 9 minutos, el goleador Julio Castro sacó un potente disparo que controló el arquero Víctor Gálvez. Llegamos al minuto 22 y un tiro libre del jugador de Trasandino Jorge Uribe pasó muy cerca del pórtico albirrojo. Muchas infracciones marcaron la tónica de la media hora de juego. Un Linares que a pesar de las motivaciones del emblemático hincha “pelao” en la gradería, no encontraba la claridad y sucumbía al fútbol del forastero.

La oportunidad más clara llegó en el epílogo del primer tiempo donde milagrosamente se salvó Linares, luego de un disparo de Hernán Veras, cuando salía Pérez y el balón da caprichosamente en el vertical izquierdo. Se fueron al descanso en un partido que en sus primeros 45 minutos quedaba al debe.

COMPLEMENTO

Mueve la pizarra el técnico linarense en la segunda etapa y se quedó en el camarín Pávez, ingresando Leiva. Se jugaba el minuto 48, cuando Lucas Mondaca se despachó un tremendo remate desde fuera del área. Minuto, 52 y otra vez llegó Trasandino a través de Uribe.

Cuando menos se esperaba apareció el condimento que le da sabor al fútbol, el gol, y llegó a los 55 minutos, tras un centro de Luis Segura para que se mantenga en el aire el jugador Julio Castro y con el talento que poseen los grandes le cambie la trayectoria del balón colocando la apertura para los linarenses. A los 65 minutos, un nuevo cambio para Linares, abandonó Núñez, para que ingresara González.

Un balde de agua fría para los “toros”, aunque Trasandino, reaccionó y fue en busca del gol que facturó a los 68 minutos, luego de un centro por la izquierda y donde apareció Jorge Uribe, para poner las cosas en su lugar.

Lo que restaría sería sólo más garra que fútbol por parte de ambos equipos que sin duda tienen merecimientos y lo demostraron en el Tucapel Bustamante Lastra para estampar su nombre en la liguilla final de Tercera División.

Las cerca de 1.381 personas controladas, aunque seamos francos había mucho más, pero eso fue lo que se controló, disfrutaron de un partido muy friccionado y de fuerzas muy parejas.

DT

El técnico Luis Pérez Franco, no quedó muy conforme con esta igualdad: “nosotros en casa tenemos que ser fuertes y ganar. Nos encontramos con un equipo que vino a hacer su negocio en un duelo que fue trabado y difícil, después no supimos mantener esa superioridad con ese gol marcado por Castro. Esto recién comienza, tenemos que seguir trabajando. Ahora la misión es ir a recuperar los puntos ante Rengo, el próximo sábado a las 19:00 horas. Un tema que nos preocupa es la falta de jugadores, porque tenemos a tres elementos con problemas, pero en la semana podrían llegar dos jugadores, porque en el partido de hoy tuve que vestir de delantero hasta al portero suplente”.

TABLA DE POSICIONES

La tabla de posiciones está encabezada por Deportes Concepción, con 12 puntos; Limache, 10; Ovalle,7; Deportes Linares y Municipal Santiago con 6; Salamanca y Unión Compañías, con 5; Trasandino, Rengo y Rancagua Sur, con 4; Pilmahue y Ferroviarios con 3; Real San Joaquín y Osorno, con 2 y el colista Mejillones con 1 punto.

PRÓXIMA FECHA

Ovalle- Rancagua Sur

Limache- Mejillones

San Joaquín – U. Compañías

Osorno – Ferroviarios

Salamanca – M. Santiago

Trasandino – Pilmahue

Rengo – Linares



