Opinión 14-04-2020

Un Encuentro Mágico



Solemos mi hija y yo en la sobremesa tener conversaciones diversas, contaré una en particular.

Mamá hoy encontré en la calle a una mujer y me contó una historia. Le pregunté intrigada ¿Qué te dijo? que la habían despedido de su trabajo, luego la reintegrarían y si le podía pasar dinero para comer, le pase y me respondió que donde vivía para devolvérmelo, le dije no se preocupé la vida me ha dado mucho. Me dijo que Dios la bendiga, suerte pero más que eso salud y se fue, era de unos 65 años de edad.

Me hizo reflexionar, un encuentro de humanidad el de mi hija por su entrega generosa y la mujer por su agradecimiento.

Podemos tener estos encuentros mágicos en nuestra propia cotidianidad, en la calle o en cualquier lugar depende de nosotros elevarlos a esa categoría.

Que hay de mi entrega, hay gestos como una llamada cordial, un mensaje bonito en la mañana o distintas maneras de manifestaciones que hacen la diferencia.

Personalmente he vivido esos encuentros que he atesorado en el recuerdo y en el corazón.

Hoy más que nunca los rememoro en mi pensamiento y me hacen abrigar la esperanza que los viviré nuevamente.

Las veces que salgo a comprar, camino en soledad y me encuentro con personas que no había visto nunca, en las filas larguísimas suelo responder amablemente si alguien pregunta algo que desee saber, o en encontrar un lugar para comprar algo.

Tal vez nos estamos acostumbrando a estar más solos, pero no dejar de ver al otro en el encuentro pasajero.

En un saludo cordial, levantar la mano o conversar unas palabras.

Los invito a vivir encuentros mágicos, desde su casa o cualquier lugar, todo puede suceder.







(Iris Bobadilla)