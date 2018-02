Deporte 11-02-2018

Un gato que vuelve Para cuidar el rancho albirrojo en Tercera División

Quiere ponerle candado a la defensa

Dicen que el futbol es como un balón da vueltas y vueltas. Eso lo saben muy bien algunos jugadores que regresan a los pastos después de algunas temporadas. Es el caso Bastián Irribara de 23 años, que vuelve a ponerse la del “depo” después de su paso en la temporada 2015-2016, se transforma de esta manera en el cuarto refuerzo de la maquinita albirroja.

El defensa que llega cargado de experiencia viene a reforzar la zaga, y ser un pilar fundamental en la competencia 2018. Irribarra, tras llegar a un acuerdo con Deportes Linares, manifestó que “es una gran satisfacción que tengo en lo personal de volver esta casaca en una institución que posee un gran prestigio en el futbol profesional y que cuenta además con una tremenda hinchada.

El “gato” no oculta su deseo de escribir una nueva historia y borrar la nefasta campaña que vivió la vez anterior “daré todo de mi parte y junto a mis compañeros vamos a luchar para regalarles triunfos y alegrías a nuestra fiel hinchada”.

Recordar que Bastián Irribarra fue formado futbolísticamente en Palestino, estuvo además en Lautaro de Buin, San Antonio Unido y su último club fue Talagante. Con este jugador son 4 las nuevas caras que tendrán los albirrojos los que han sido presentados por capítulos, el primero fue Manuel Allende; segundo, Matías Parra; tercero, Edgard Saldaña y cuarto Bastián Irribarra.

La próxima semana podría escribirse el quinto capítulo, cumpliendo con la lista que les entregó el técnico Manuel “monono” González a los dirigentes linarenses. La pretemporada se ha confirmado para el lunes 26 de febrero en el polideportivo Tucapel Bustamante Lastra.

El Chuqui

Una de las polémicas de la semana fue la partida de Cristian “chuqui” Liencura, quien estampó la rúbrica en el cuadro de Rengo, lo que provocó algunas reacciones de la hinchada albirroja contra los dirigentes por haber dejado partir a Liencura. Consultado del porque no se llegó a un acuerdo con el linarense, el timonel Marcos Álvarez, expresó que “habían tres instancias que fueron claves para la no renovación de Cristian, la técnica, física y finalmente la económica no estuvo con los resultados esperados en la pruebas físicas lo que fue primordial para la no participación del plantel, pero lo conversamos y se fue por la puerta. Creo que el año pasado estaba llamado a convertirse en el gran referente de la institución, pero lamentablemente no cumplió con las expectativas, hubo lesiones y expulsiones que le pasaron la cuenta. En todo caso no tenemos ningún inconveniente con el jugador”, puntualizó el presidente.

Finalmente destacar que la campaña del socio continuara por los próximos días, por eso el llamado a que los hinchas y la comunidad se pongan la nueva camiseta del “depo”, porque este año tenemos mucha Fe que nuestro equipo será uno de los protagonistas en el campeonato de futbol de Tercera División.

Gerardo Dominguez

Redactor Deportivo