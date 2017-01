Opinión 11-01-2017

Un hombre visionario

En este nuevo año incierto en la mañana del sábado 7 de enero, supe que mi querido Luis Latorre Araya había fallecido.

La noche del día anterior estuve acompañándolo mientras meditaba la existencia de todos nosotros en este planeta. De la trascendencia que todos soñamos y como estos sueños de grandeza y poder se deshacen convirtiéndose en polvo.

Luis tenía sus sueños que beneficiaban a todos, no solo a él…

Recuerdo cuando nos convocó a Waldo del Campo y a mí exponiéndonos con planos un proyecto descabellado pero realizable. Así nació el Parque Habitacional Las Araucarias recibiendo además esa comunidad el regalo de un kilómetro y medio de alumbrado público en La Posada….

Decía que un proyecto debía tener 4 apoyos como las patas de una mesa. Primero legal, segundo técnico, tercero financiero y cuarto ventas. Su manera de explicar era muy entendible.

Otro acertado proyecto fuera un puerto seco, un parque industrial basado en dos planos que traje de Bilbao y Barcelona. Luis los modificó presentando sus ideas y me quedé admirado nuevamente; superó los dos planos europeos. El último proyecto fue educacional en un polígono de 20 hectáreas estarían ubicados todos los centros educacionales de Linares, retirados del centro comercial. Seguridad para los niños en todo sentido, no atochamiento de vehículos etc.…

Para el Segundo Congreso Nacional de Alguaciles en 1988 realizado en las Termas de Panimávida, fue el alma de la organización y hasta hoy no ha sido superado. Manejaba muy bien las carpetas verticales y repartía copias a los organizadores. Así íbamos todos hacia el mismo objetivo.

Lo que me admiraba de Luis era su sencillez. En sus manos todo parecía fácil.

Recuerdo cuando lo encuentro caminando cabizbajo por la avenida Palestina (Bautizada en honor al primer vecino que era de origen palestino). Sin que dijera nada me dice: por qué hay gente tan envidiosa que calumnia y dice mentiras.

Le respondí: No eres el primero y tampoco serás el último.

Las guerras y las muertes en la tierra se han producido por esa gente desde que existen las comunidades civilizadas. Paciencia amigo Luis.

Luis ha sido un buen hombre que hacía obras de caridad sin divulgarlas. Yo me enteré de dos que mostraban su gran corazón generoso de servicio.

Amigo mío me imagino que en lo inconmensurable ya estarás preparando proyectos para agrandar el Cielo y que quepan ojalá más personas.