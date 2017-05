Opinión 16-05-2017

Un homenaje, en el Día de la madre -Mujeres en la Historia de Linares-

Los documentos sobre nuestra ciudad son muy generosos, en datos que permiten conocer en detalle la historia de Linares; que consultados -como corresponde- evitan errores históricos. Así iniciábamos un escrito -en este medio- el 13 de noviembre de 2016.

En cuanto a mujeres linarenses, podemos mencionar a dos hermanas, por su especial aporte de bien común, en obras que hasta hoy perduran: Dolores y Leonora Ferrada Ibáñez, recordación de gratitud perenne. Doña Dolores, perteneciente a la familia del Capitán don Lucas Ferrada. Reconocida como fundadora del Hospital de la ciudad, de la Casa de Ejercicios y del Convento Claretiano Corazón de María, “obras en las cuales gastó toda su fortuna..."

Doña Leonora, lleva su nombre una campana de la catedral; gran benefactora de los inicios del Obispado. Agreguemos la olvidada labor de doña Adelaida Klugkrast vda. de Rosenkranz (1862-1950) quien dedicó su vida a hacer el bien. La primera mujer que dirigió un periódico en Chile, doña Elisa Duque de Salinas, labor que realizó entre 1922 y 1941 al frente de “La República”.

Mujeres extraordinarias, con profundo respeto y amor por el ser humano, un regalo de Dios, para un trabajo generoso, como es el cuidado de la salud de los seres humanos. Incansable entrega y trabajo, por tanto tiempo, que hacen de su quehacer una verdadera vocación de servicio.

Mujeres frágiles, de sonrisa dulce, voz suave y cantarina, pero con una fuerza capaz de movilizar todo lo que sea posible, en beneficio de las mejores condiciones para los suyos y para la sociedad.

Mujeres líderes, con un carisma para involucrar, en sus sueños, a quienes acepten el desafío de servicio, sin esperar nada más que el beneficio del deber cumplido como mujer, madre, servidora pública, o en funciones que históricamente fueron privilegio del hombre, sea en el mundo social, la literatura, la pintura; la docencia.

Hay un sinnúmero de mujeres linarenses que destacaron, destacan y seguirán destacando, cada una en distintos ámbitos. Todas por sus propios méritos y superando las dificultades que -el entorno de la época- trae consigo.

Hay épocas que vienen con sus dificultades; invitando, incluso, a dejar de lado las expectativas personales y a cambiar la forma de enfrentarlas, con un equilibrio personal que permite destacar o triunfar en lo que enfrenta. Esas mujeres son las que hoy se vienen al recuerdo de estas líneas.

No están todas, pero quienes aquí aparecen representan a aquellas no incorporadas y que merecen el mismo homenaje. Desde el silencio, de aquella mujer que lavaba ropa en casa ajena. O de quien, por la necesidad imperiosa de aportar en el hogar, se transforma en asesora de una casa que no es la suya. O aquella que trabajando en la calle, barriendo veredas, cobrando parquímetros y/o haciendo tareas menores en un hogar ajeno.

Para todas ellas van estas líneas, unos cuantos días lejanos al día oficial de la celebración (10 de mayo), pero como hay elementos predominantes para ciertas fechas, hemos preferido entregar hoy el sentido saludo homenaje a todas las madres de mi ciudad, con la sinceridad de siempre y el agradecimiento eterno por tan hermosa labor, en beneficio del hijo(a), de la familia y/o de quienes son parte de una sociedad tan desigual. (Fotos: archivo del autor)





Manuel Quevedo Méndez