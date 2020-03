Crónica 31-03-2020

Un linarense en Andorra habla sobre el momento que enfrenta el mundo con el Covid- 19



Patricio Mora Cortés (59), es un linarense que reside en Pas de la Casa, un ski resort que pertenece al Principado de Andorra, un estado soberano ubicado al sudeste de Europa, bordeando Francia.

Desde hace 16 años trabaja en un hotel del lugar como jefe de mantenimiento. Se auto define como Andorrano, aunque sigue siendo chileno y, especialmente linarense, su ciudad natal, la que visita cada cierto tiempo, está siempre en su mente y en su alma.

El momento que viven el mundo, Europa y Chile lo mantienen preocupado por razones obvias.

“Estábamos reunidos el día 13 de marzo cuando empezamos a conocer la noticia desde Italia sobre el Convid-19- nos cuenta- y ya estaba la escoba allí.. y luego supimos que en España ya había entrado el virus y que se comenzaba a cerrar fronteras. El gobierno Andorrano inició entonces el cierre de bares, restaurantes, hoteles, etc...En nuestro local había unos 700 clientes. La empresa ya no iba a abrir los hoteles en Cataluña..Hay cuatro aquí en el Pas. Tuvimos que decirle a los clientes que tenían que empezar hacer sus maletas debido a lo que estaba pasando. En dos días desocupamos los hoteles y cerramos. Se cerró todo-agrega Patricio-salvo los supermercados, farmacias, comida para mascotas, todo clausurado y la gente en cuarentena....casi nadie en la calle todos encerrados. Y nosotros ayudando a no entorpecer la labor de los sanitarios, a evitar colapsar hospitales....ayudando en la medida de lo posible. La empresa empezó a finiquitar a los empleados, la mayoría sudamericanos, chilenos y argentinos. Ya se han marchado varios chilenos y argentinos varados aquí. Por suerte la empresa nos va a permitir quedarnos hasta que todo el mundo se pueda ir..Tenemos comida, alojamiento, calefacción. Sólo tenemos que comprar lo justo y necesario y debemos salir una vez al día”.

Pato, como se le conoce entre sus amigos, tiene duras palabras para el gobierno de a Chile. Dice que no se han tomado las medidas necesarias y que debería haber ordenado en forma inmediata el cierre de todo. “En el aeropuerto de Chile-enfatiza-no controlan a quien entra. Aquí en Europa la cosa es grave, la economía se ha deteriorado muchísimo y se dice que viene una gran recesión económica, aunque se están tomando las medidas correspondientes para evitar más muertes”.

Patricio Mora estudió en el Liceo de Hombres y es el menor de seis hermanos, tres de ellos ya fallecidos.

Es hijo de Ángel Mora, ex prefecto de Carabineros, e Hilda Cortés quien fuera una destacado y conocida dirigente de la Democracia Cristiana de Linares en los años 60. (Luis Yáñez)