Opinión 28-04-2017

Un lugar de encuentro, en silencio

Ayer fue un día de sensaciones agridulces. Recuerdo, las muchas veces, que con mis amigos de la esquina compartíamos, sentados alrededor de la misma mesa, un buen café y una sana conversación coloquial, bajo la presidencia honorífica de Don Santiago.

Mesa generosa en conceptos y aprendizajes. Encuentros y desencuentros de opiniones, que a diario nos permitían ir creciendo. La voz y sabiduría de sus años, de este hombre bueno, nos corregía -cual maestro normalista- del error cometido al fragor de las ideas.

Somos seres históricos, obsesionados por fechar cualquier acontecimiento para que después de un tiempo lo celebremos o recordemos. No me opongo a esas tendencias humanas; en las cuales estamos inmersos, por el límite que nos imponen el tiempo y el espacio.

El día de ayer, jueves 27 de abril, quedará grabado en la mente de quienes asistíamos, asisten y seguirán asistiendo a la esquina de la Gelatería Independencia. Esa mañana, para todos los asistentes, a esa reunión amistosa y fraternal, por acuerdo unánime no hubo asistencia -como un homenaje silencioso- para el amigo y mejor presidente de la mesa; quien partió a mejor vida.

Sin ser un amigo de por vida, le fui conociendo en sus planteamientos y formas de enfrentar la problemática diaria. Nos enriquecíamos de las historias con las cuales llegaba, a sentarse a la buena mesa y decirnos, graciosamente: ¡Gracias, por el inmenso saludo de cultura!

Optimista y generoso por naturaleza, sincero y caballero por antonomasia, nos hará mucha falta su presencia diaria. ¡Hasta siempre, Don Santiago Aburto!