Social 10-06-2021

Un millón de maulinos podrá acceder al beneficio del nuevo IFE universal



Las autoridades resaltaron que el IFE se extenderá hasta septiembre y que los montos a entregar quedaron sobre la línea de la pobreza en base a la composición de cada hogar.



Una familia de cuatro integrantes que tenga Registro Social de Hogares (RSH), sin importar su tramo, recibirá 500 mil pesos mensualmente con el nuevo Ingreso Familiar de Emergencia Universal desde el mes de junio hasta agosto, recibiendo la mitad del monto durante septiembre.

El anuncio fue hecho por el intendente Juan Eduardo Prieto junto al seremi de Desarrollo Social y Familia, Felipe Valdovinos, quienes dieron a conocer que al nuevo IFE podrán acceder un millón de maulinos, graficadas en casi 460 mil familias. Todas ellas recibirán montos mayores que les permitirá quedar con ingresos superiores a la línea de la pobreza, de acuerdo a la cantidad de integrantes que componen cada hogar.

“Hago un llamado a todas las familias a que soliciten el RSH porque podemos llegar a un millón de beneficiados en el Maule. Es un tremendo esfuerzo que está haciendo el Gobierno para apoyar a quienes más mal lo han pasado durante la pandemia. A modo de ejemplo, una familia de cuatro integrantes recibió 400 mil pesos en mayo y con este nuevo anuncio recibirán 500 mil. Sabemos que esta ayuda no soluciona todos los problemas, pero viene a apoyar una realidad que ha sido tan dura producto de la emergencia sanitaria”, sostuvo el intendente Prieto.

Por su parte, el seremi Valdovinos recalcó que “como Gobierno trabajaremos hasta el último día apoyando a las familias que no lo han pasado bien durante la pandemia. El mejor ejemplo de ello es el IFE Universal, que llegará a más de un 90% de nuestra población total en la región y cuyo único requisito es tener RSH. Por eso el llamado es a que los hogares con ingresos per cápita bajo los 800 mil pesos que no lo tienen, lo soliciten ingresando a www.registrosocial.gob.cl”.

A nivel nacional, la ayuda podría llegar hasta 7 millones 200 mil hogares, lo que equivale a más de 15 millones de personas pertenecientes al 100% del RSH, excluyendo únicamente a las familias que pertenecen al 10% de mayores ingresos del país. El nuevo IFE considera un aumento en la cobertura y en la entrega del monto, pasando de 100 mil pesos por integrante en el IFE ampliado de mayo a 177 mil para un hogar unipersonal y a 500 mil para un hogar de cuatro personas, lo que permitirá que ningún hogar quede bajo la línea de la pobreza.

El IFE Universal será pagado durante junio, julio, agosto y septiembre, con la salvedad de que el último mes será por la mitad de los montos entregados previamente. Este beneficio llegará de forma automática a todas las familias que lo recibieron en mayo (5.704.500 hogares a nivel nacional y 412 mil en el Maule), por lo que no deben realizar ningún trámite.

Solo deben solicitar este beneficio en www.ingresodeemergencia.cl quienes anteriormente no lo hayan recibido, ya que es necesario contar con los datos para los pagos. Para la postulación de junio, el proceso de solicitud es hasta el 15 de junio.