Opinión 02-03-2021

UN NUEVO AÑO, UN NUEVO DESAFÍO



A pesar del complejo escenario que vivimos el año pasado, nuestro liceo no bajó los brazos en la misión educativa y profundamente social que nos corresponde. Hemos analizado concienzudamente nuestro trabajo del año anterior y cada vez nos volvemos a sorprender por el magnífico trabajo realizado y nunca será suficiente el reconocimiento a la labor docente y multidisciplinaria que, en este escenario mundial, ha tomado una connotación incomparable. Todas las estrategias, insumos, capacidades, experticias y alma, son puestas al servicio del desarrollo de nuestros estudiantes.

Este año el escenario se ve bastante más promisorio. Sabiendo esto, nuestro Liceo realizó una gran cantidad de acciones tendientes a dotar el espacio físico, de las medidas necesarias para recibir con todas las normativas actuales a nuestros estudiantes. El proyecto de mejoramiento de las salas de clases del edificio antiguo –que cumple 93 años al servicio de la comunidad- nos permitió actualizar las condiciones mejorando pisos, puertas y ventanas, haciéndolas de doble panel a fin de disminuir la contaminación acústica y reducir la inclemencia del sol en las tardes. Sumado a eso, y concordante con la modalidad SERF que contempla el acompañamiento a cada estudiante, habilitamos una amplia y ventilada sala de entrevistas, con módulos que cumplen la normativa legal vigente respecto del espacio físico entre personas.

En tanto para las cuatro especialidades, incluida el área Humanista Científico, renovamos parte de la implementación básica, adquirimos libros específicos de arte y material en Inglés; fortalecimos el equipamiento de Agropecuaria, contando con un moderno motocultivador, vehículo especial autopropulsado de un eje, dirigible por manceras por un conductor que marche a pie, se utiliza para la labor superficial del suelo en espacios reducidos, por lo que nuestros estudiantes podrán fortalecer sus conocimientos en el trabajo de invernadero. Además sumamos varias herramientas y motopulverizadoras, tanto para las acciones propias de la especialidad como para la sanitización dos veces al día de todos espacios comunes.

Y sin duda la innovación más notable fue la realizada en el área de Comunicaciones, creada a partir de la nueva realidad de clases on line; organizamos un set de grabación y transmisión dotado de la mejor tecnología, entre la que se cuentan cámaras Lumix 4k y Cannon, consola ATEM, micrófonos de solapa inalámbricos y un sistema de iluminación pertinente, todo ello para lograr el mejor resultado. No ha sido fácil la transición de lo presencial a lo on line, sin embargo nos ha permitido llegar de manera efectiva a la mayor cantidad de estudiantes, no solo a través de la plataforma moodle, sino por redes sociales y wasapp. Sin duda que requiere un esfuerzo extra de cada uno de quienes conforman la comunidad educativa y el innegable apoyo que nos otorga DAEM, demostrando estar conscientes de lo valioso de la tecnología como parte fundamental de la comunicación y el cumplimiento de las metas.

Y hoy, el sonido del timbre para llamar a recreo no se oyó, así tampoco las risas y gritos alegres. Sin embargo estamos ciertos que esto será solo un pasaje en la historia de nuestra humanidad, en el tiempo estelar será solo un instante y volveremos a vernos las caras para validar la importancia de la socialización, del crecer en armonía con los valores que nos hacen humanos, que nos hacen persona.

Así como para otras áreas de la sociedad es un desafío este nuevo año, para educación también lo es, sin embargo no podemos dejar de valorar –con sus luces y sombras- todo lo aprendido el año anterior, por cuanto sabemos por dónde encausar nuestro trabajo. Comenzaremos viéndonos a través de las cámaras, pero avanzaremos para encontrarnos en los pasillos y aulas, que están dispuestos con todas las medidas de higiene y distanciamiento necesarias para que nos encontremos en nuestra Casa Grande. No cejaremos nunca en nuestro afán de dar lo mejor de cada uno en beneficio de lo colectivo, del futuro, de un Linares, de un Chile, de una humanidad que no baja los brazos y busca con esperanza la luz al final de túnel.

Que nuestras propias acciones, coherentes en empatía, compasión, responsabilidad y diligencia al trabajo, sean la luz que tanto anhelamos.

Bienvenido año escolar 2021.



Patricio Araya Campos

Profesor de Filosofía

Director Liceo TPDiego Portales