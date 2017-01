Opinión 13-01-2017

Un padre y una madre para estos gemelos

En la medianía de un mes de enero, pero del año 1945, fallece la poetisa A. N. después de cumplir setenta y cuatro años de edad y algunos meses. Nunca conoció en su vida, ni compartió con algún poeta chileno.

Efectivamente, ella, A.N. Ada Negri, por sus iníciales había nacido un día tres de febrero de 1870. En la ciudad italiana, llamada Lodi, era hija de el albañil Giuseppe y Vittoria una lavandera, pronto cuando ya está en edad, asiste a la Scuola normale femminile, de su ciudad (Escuela Normal femenina de Lodi).donde junto a titularse como educadora y desempeñar el oficio de maestra, escribe poesía. Su estilo es alta sensibilidad y modo emotivo. Hasta aquí, esta breve reseña biográfica puede tener alguna relativa importancia, pero no proveeremos más ingredientes a la espera de las próximas líneas.

Nueve años más tarde que ella, exactamente un día 21 de julio de 1879, en Santiago de Chile, otro país y otro continente, nace C.P.V. quien posteriormente será poeta, ensayista, y periodista chileno, .este moreno varón americano se convierte en su madurez inmediatamente en un sensible y emotivo ¡trovador! .

A decir de William Shakespeare, en cuanto a que: somos” los jugadores, pero es el destino el que baraja las cartas”.

Y dada la circunstancia de ser Chile una larga y angosta cornisa y vivimos en tierra de poetas, telúrica y vibrátil; que cuelga físicamente como un balcón entre los Andes y el mar le ofrece en fracciones de segundos a C.P.V. Cuando tiene a la fecha y momento, 28 años de edad, una sorpresa colosal, enorme. La carta de la baraja personal le tolera estar ese día en Viña del Mar, en una residencial añosa de la calle Viana, momento en el que sobreviene el terremoto de Valparaíso,1906, en lugar de salir hacia la calle, por desconocimiento del lugar, retrocede hacia el interior del albergue, ahí quedó atrapado entre los muros de adobe de esa humilde hospedería de paso que caen uno a otro sobre él, inmediatamente es socorrido y sacado desde debajo de los escombros, gravemente herido en sus piernas hasta ser llevado con dificultades y hospitalizado en el Hospital Alemán en Cerro Alegre del puerto de Valparaíso luego de las primeras medicaciones a sus extremidades al paso del tiempo es trasladado en un interminable viaje hasta el antiguo hospital de Santiago llamado “San Vicente de Paul” hoy hospital clínico de la Universidad de Chile en calle Santos Dumont, comuna de Independencia, donde queda postrado hasta morir producto de las diversas operaciones quirúrgicas que buscaban salvar sus extremidades(1908) .Nunca tuvo contacto ni conoció a una poeta italiana.(salvo que….)xxx

Se dice que postrado y solo en aquel centro hospitalario porteño el joven escritor chileno escribe un poema que ustedes conocen intitulado “Tarde en el Hospital” y curiosamente es en cierto sentido se podría decir: “gemelo” de otro poema que luego revelaremos escrito en otro tiempo y otro lugar por A.N. Ada Negri poetisa italiana. Llamado “Nevada”. Citamos ahora textual: Primero la admirable composición de (C.P. V).iníciales del insigne Carlos Pezoa Véliz

Tarde en el Hospital: “Sobre el campo el agua mustia / cae fina, grácil, leve/ Con el agua cae angustia/llueve. Y pues solo en amplia pieza/ yazgo en cama, yazgo enfermo/ /para espantar la tristeza, duermo/ Pero el agua ha lloriqueado junto mí, cansada, leve/

Despierto sobresaltado llueve…/ Entonces, muerto de angustia, /

Ante el panorama inmenso/ mientras cae el agua mustia, pienso.

Y pues solo en amplia pieza yazgo en cama, yazgo enfermo, /para

Espantar la tristeza/ Duermo.

Ahora, La composición de A.N. “Nevicata” Ada Negri () Nevada)



Sui campì e su le strade/Silenziosa e lieve/Volteggiando, la neve/Cade/danza la falda bianca/Ne l’amplio ciel scherzosa/

Poi su terren si posa/Stanca/In mille inmota forme/sui tetti e sui camini/Sui cippi e nei giardini Dorme/Tutto dintorno e pace /Indifferente il mondo Tace. /Ma ne la calma inmensa/

Torna ai ricordo il core/E ad sopito amore/Pensa. /

Una traducción libre desde el italiano al español ofrecida por Antonio de Undurraga en Revista Atenea de la Universidad de Concepción (1951) Nº 309 pag: 272 ofrece lo siguiente; POEMA: Nevada de Ada Negri. Conozcamos:

“Su Espuma al campo atrae/ silenciosa y leve/Planeando la nieve cae. /Coagula el copo al viento. /burla a la adusta encina y pronto se reclina, lento/Pero blanca e inerme en columnas y muros, en los parques oscuros duerme/ Ya en paz todo se halla y en su olvido profundo, indiferente al mundo, calla. /Más ni la calma inmensa da al corazón sentido/Y en su amor hoy destruido, piensa.”

Piensa y piensa. Un 21 de abril de 1908 fallece el poeta en Santiago, lengua materna: español e nunca conoció a una italiana.

Y Ud. que piensa, ¿casualidad? ¿Coincidencia? ¡PLAGIO! Ninguna de las anteriores. Volvamos, algunas líneas atrás, cuando digo. (Salvo que….) xxx. Planteo una posible hipótesis. Valparaíso, como buen puerto es una ciudad cosmopolita, fluye el viajero, hay familias francesas, italianas inglesas, principalmente que mediante las oleadas de migraciones de marineros se quedan por múltiples razones del corazón a vivir en el puerto y formaron la interesante riqueza de lo que es hoy el porteño. Pienso,…. y si alguien llevó hasta el hospital , una enfermera, una auxiliar de enfermería, al saber que se encontraba postrado en el hospital Alemán un poeta chileno, una revista, un libro, hasta su lugar de reposo, para que leyera, para que se entretuviera y olvidara de su dolor el poeta accidentado el libro “Fatalita” de 1902,año en que editó la Negri, ¿Y en ese impreso imaginario, sí consta el poema de la italiana?, Todo antes de que fuera trasladado a Santiago, donde finalmente muere Carlos Pezoa Veliz en 1908.Especulaciones más, especulaciones menos. Sé que es duro remover ciénaga sosiegas en la profundidad de los tiempos. Mi juicio personal es que: no hubo plagio, de letra ni intención, pero en el ritmo de ambas composición hay una cantinela de fondo que suena como un tintinear donde se parecen mucho los gemelos, pero a mi juicio son distinto.

(Renato Hernández Riquelme, escritor)