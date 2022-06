Opinión 23-06-2022

Un país más inclusivo







El Mes del Orgullo, y la antesala del Día Mundial del próximo 28 de junio nos invitan a reflexionar cuánto hemos avanzado en inclusión, pero también a mirar con mucha autocrítica cuánto nos falta por avanzar.

Y no se trata solo de ser tolerantes, sino que también empáticos, y entender que las grandes mayorías están conformadas por las más diversas minorías, incluyendo algunas que tuvieron que sufrir por décadas estigmatizaciones y discriminación. Pero eso ya está comenzando a cambiar.

Si bien ser un país más inclusivo depende de múltiples factores, una pequeña ayuda para seguir avanzando puede venir desde el mundo de los idiomas.

Por ejemplo, el inglés es más inclusivo desde su génesis, ya que sus adjetivos no distinguen género ni preferencia alguna, como sí ocurre con otras lenguas. Distintos estudios además demuestran que mientras más bilingüe es una sociedad, esta tiende a ser más tolerante e inclusiva.

En el último ranking EPI que mide el nivel de inglés en más de 100 países, Chile cayó 10 puestos a nivel mundial, y fue relegado al cuarto lugar en Sudamérica. No hay que descuidar este aspecto, considerando que el lenguaje genera realidad.





Pablo Parera

Gerente General de EF Education First