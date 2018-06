Opinión 21-06-2018

Un par de brujos







Don Anselmo Hidalgo era un ciudadano linarense corriente y de costumbres sencillas que no llamaban la atención. Vivió algunos años en la calle Baquedano casi al llegar a Esperanza. No tenía un título profesional o siquiera un oficio que desempeñara en forma constante; nada que precisara de manera formal cuál era su especialidad. Trabajaba en cualquier cosa que necesitara de la seria prolijidad de sus manos.



A doña Pascuala Urrutia se le conocía por sus habilidades con la máquina de coser. Tenía como asiduas clientes a las esposas de varios militares. Su taller de costuras se ubicaba casi en la esquina de la misma calle Baquedano con la callecita corta llamada María Cristina…

Había una particularidad común que terminaría por relacionar a Hidalgo con la Pascuala: ambos, por separado, compraban pan en la panadería Selecta. Los dos, sin conocerse, practicaban una habilidad secreta y poco común en el barrio de aquel entonces. Alguien se había asomado a la pandereta que separaba de la calle el domicilio de don Anselmo. Lo había visto haciendo algo muy raro: tenía a un tipo sentado en una pequeña banca y le había introducido en una oreja el extremo agudo de un cono de papel. Le había encendido el extremo ancho y sujetando el cucurucho por la mitad, le decía al hombre sentado: con esto se te va a destapar la oreja, muchacho. En realidad, Anselmo hacía cosas raras. Mantenía en frascos cerrados la rayadura de tres pezuñas de cabra, tres crestas de pavo disecadas y mucho estiércol seco de burro. Tenía en una bolsa una buena cantidad de raíces secas.



Doña Pascuala no se quedaba atrás con las rarezas. El vecino que la espió contó que cada viernes les cortaba la cabeza a tres gallinas. Luego de enterrar sus cuerpos, colocaba las cabezas sobre una mesa. Entonces, por un largo rato, las huasqueaba con una rama de canelo. Con las cabezas doña Pascuala preparaba una cierta pócima: en la noche siguiente a la del viernes del corte de cabezas, la daba a beber a quienes la habían pedido para vengarse por cosas de traiciones en el amor. Al parecer, hay que decirlo, no era solo cuestión de preparar en forma rudimentaria una mezcla de extraños ingredientes. Se trataba, además, de imponerle las manos a las sustancias y brebajes que resultaban de transferir la energía de cada uno de los brujos a sus menjunjes. Y, más importante que todo, de dejar que las mismas manos que proyectaban las vibraciones individuales, recogieran las ondas magnéticas de esos preparados; las mismas manos las abanicaban sobre los rostros de los brujos. Doña Pascuala preparaba remedios para obligar a corresponder en cosas del amor. Elaboraba también otras medicinas menos formales, como remedios para el empacho y la sobre carga de gases intestinales. Anselmo preparaba obleas que podían hacer saltar a un muerto con problemas de impotencia sexual.



Pero ocurrió lo que tenía que pasar: coincidieron una tarde en entrar al mismo tiempo en la Panadería Selecta. Y uno marchó sobre los pies del otro. Se disculparon ambos simultáneamente, se presentaron y se enamoraron. En pocos días se casaron y se fueron de noche en luna de miel a Monte Oscuro.



(Omar Goulart)