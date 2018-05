Opinión 22-05-2018

Un Parlamento “como la gente”

¿Es la integración del parlamento chileno representativa de nuestra ciudadanía?... ¡ Si. Absolutamente representativa!...

Los parlamentarios son chilenos bastante comunes y corrientes elegidos por otros chilenos comunes y corrientes. Bien o mal, los parlamentarios son mandatarios elegidos por quienes les favorecieron.

¿ Por qué se queja la ciudadanía de sus parlamentarios si, solo ayer, ella misma les eligió con sus votos ?... Es necesario encontrar una explicación razonable para este largo desencanto popular.

Algunos culpan al sistema electoral; pero, la misma critica ciudadana se hace desde mucho antes que rigiera el sistema binominal, y se mantiene inalterada ahora que tal sistema se ha modificado. Con todos los sistemas electorales que hemos tenido en setenta o más años, el mismo desengaño ciudadano se ha experimentado. A nadie se le ha ocurrido un sistema electoral diferente de los conocidos que asegure la calidad del Parlamento.

También se atribuye la mala calidad política al hecho de que una alta proporción de parlamentarios se eternizan en sus cargos por años, impidiendo una renovación saludable. Pero los parlamentarios eternos renuevan una y otra vez sus mandatos gracias a una ciudadanía extremadamente comedida con ellos. Algunos que ya habían salido del parlamento, vuelven tiempo después en ‘gloria y majestad’ gracias a sus desmemoriados electores. Otros que llegan por primera vez tampoco acreditan ser distintos o mejores que aquellos que reemplazaron. En ciertos casos, los nuevos parecen incluso inferiores en preparación y capacidad. Así se oye decir.

Más allá se dice: los parlamentarios no son en realidad elegidos por la ciudadanía sino por sus Partidos o los”dueños” de sus Partidos. Estos arman listas cerradas según sus conveniencias, y dejan a los ciudadanos una sola opción: escoja entre chicha o limonada…. De allí, la considerable abstención electoral de quienes se niegan a caer en el juego de la pirinola que tiene sus lados cargados.

Ahora bien, si el actual parlamento chileno no es representativo de los ciudadanos ello significaría que nuestra ciudadanía es mucho mejor que sus representantes, por lo que aún quedan esperanzas de superación. En este caso – cabe pensar - alguna vez tendremos un parlamento “como la gente”, y volverá la democracia chilena a distinguirse.

Empero, si el actual parlamento es un espejo de lo que verdaderamente es nuestra ciudadanía, y no hubiese ninguna diferencia intelectual, moral, de aspiraciones y conductas generales, entre lo que el parlamento nos ofrece y la ciudadanía que lo ha elegido, es claro que enfrentamos un problema sin posible solución en el corto o mediano plazo.

Para no perder las esperanzas es de creer que el actual Parlamento no es el botón de muestra de nuestra ciudadanía, porque ésta en su conjunto sería muchísimo mejor que sus “representantes”. Como dice mientras suspira don Absalón, sabio campesino maulino, “ya…me la voy a creer…pero conste que me quedo cachudo”.





(Luis Valentín Ferrada)