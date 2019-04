Opinión 30-04-2019

Un patrimonio vivo de nuestra comuna

Provisto de una memoria incomparable, la cual pone en evidencia, cuando sin cerrar sus ojos, ni siquiera elevando sus pupilas, proporciona la fecha exacta, nombres y apellidos, de cada uno de los personajes involucrados en las historias que relata.

Siendo Regidor, estuvo presente en la sesión municipal del fatídico 20 de noviembre de 1969, cuando un disparo termino con la vida del Alcalde de Linares, Héctor Pinochet Cuello, suceso que estremeció a los habitantes de nuestra comuna. Compartió con el Poeta y premio nobel de Literatura, Pablo Neruda, quien después de llegar del exilio, viajo a Linares para encontrarse con los pintores Pedro Olmos, Ema Jauch y el escritor Manuel Francisco Mesa Seco. Fue Jefe de Gabinete del Diputado Jorge Ibáñez Vergara, Presidente de la Cámara de Diputados, amigo con el cual compartió un profundo trabajo político.

Su labor profesional comenzó el año 1954, como profesor de la Escuela de Hombres N°1 de Linares, en la cual asumiría los cargos de subdirector y director del establecimiento, después de 20 años, se incorporó a la planta del Liceo de Hombres de Linares, para finamente asumir como Director del emblemático liceo Politécnico, en el cual desarrollo diversas actividades, que le permitieron contribuir en el egreso de miles de estudiantes que hoy se desenvuelven profesionalmente en distintas comunas de nuestro país, destaca entre sus múltiples iniciativas, la celebración del primer día del alumno, actividad que se institucionalizo en el listado de efemérides escolares a nivel nacional, conocidas son cada una de sus documentadas columnas, que presenta semanalmente en el diario El Heraldo, las cuales hacen eco de la historia de un sin número de artistas, músicos, escritores, políticos y representantes de nuestra emergente historia local, transformándolo en un patrimonio vivo de nuestra comuna.

El Profesor Raúl Balboa Ibáñez, recibió el presente 06 de abril, la distinción de PATRIOTA, en acto público que recuerda el primer hecho de armas desarrollado por O’Higgins, un día seis de abril del año 1813. La Ilustre Municipalidad de Linares, a través de su Alcalde, Mario Meza Vásquez, reconoció sus diversas investigaciones, proyectos, escritos y trabajos que, durante su vida, ha desarrollado en nuestra comuna.

Mi amistad con el profesor Raúl Balboa Ibáñez, es de hace muchos años, él es en gran parte responsable de mi desarrollo profesional como académico universitario, al invitarme a formar parte, de uno los primeros proyectos de Universidad en nuestra comuna.

Hace un par de semanas nos dimos cita bajo el calor de su hogar, para reencontrarnos con los más curiosos eventos de nuestra historia local, compartiendo una tartaleta de manzana, preparado por su distinguida y amada compañera esposa, Rubi Cerna. Viajamos al pasado recorriendo las aventuras de los primeros habitantes de la zona, analizamos aspectos relevantes de la fundación de Linares, comentamos las diferentes versiones sobre la veracidad de la maldición del Sacerdote José Antonio Somoza, dialogamos sobre su última columna, la cual es parte de la visita a Linares del escritor Oreste Plath, para finalmente detenernos en la reflexión de los temas de actualidad.

Me comento que producto de un decaimiento pasajero y exámenes de rigor, las últimas semanas, ha dejado su tradicional caminar hacia la biblioteca Publica N°8 “Manuel Francisco Mesa Seco”, espacio en el cual busca entre los libros, los antecedentes para documentar sus escritos y aprovechar de dialogar con los diferentes contertulios que visitan el lugar. Don Raúl, miro de reojo su bastón, el cual parecía convocarlo a levantarse para salir a reencontrarse con los viejos amigos de ayer y de hoy. Los ojos cristalinos del docente parecieron en un momento atravesar los muros de la casa y posarse mediante su permiso, en los de un joven zorzal, el cual, revoloteando tras la ventana, comenzaría un vuelo recorriendo la historia de notables personajes, que se han inmortalizado en las calles de Linares;

• Valentín Letelier Madariaga, nace en Linares un 16 de diciembre de 1852, Intelectual, abogado, político, profesor universitario y especialista en Educación, señalo la célebre frase “Gobernar es Educar” la cual, con posterioridad, fue tomada por el Presidente de la Republica Pedro Aguirre Cerda.

• Carlos Ibáñez del Campo, Linares 3 de noviembre de 1877, Presidente de la Republica en dos periodos 1927 – 1931 y 1952 – 1958.

• Januario Espinosa del Campo, nace en la localidad de Palmilla un 11 de marzo de 1879, escritor, periodista y profesor de telegrafía.

• Mario Dueñas Avaria, Linares 25 de diciembre de 1917, Diputado por la decimocuarta Agrupación departamental de Linares, Locomilla y Parral (1961 – 1965 y 1965 – 1969)

• Kurt Moller, nace en Valparaíso en 1911, llego con sus padres a Linares siendo aún un niño, Intendente de Linares y responsable de un sinnúmero de proyectos y obras que están vigentes hasta el día de hoy.

• Aníbal León Bustos, Ingeniero Agrónomo que llego a Linares en 1930, miembro de la comisión chilena Paso Pehuenche, hijo ilustre de Linares.

…. y tantos otros que es necesario relevar en la educacional de niños y jóvenes de nuestra comuna.

Mientras con una de sus manos abrocha cada uno de los botones de su chaleco, con la otra toma su taza de té, bebe un cálido sorbo y apoya firmemente su espalda sobre el sillón, señalándome; “hace algunos años atrás, escribí varias columnas sobre ilustres linarenses, que por motivos académicos y/o laborales abandonaron estas tierras, para continuar profundizando su quehacer, en esos años, me encontré con un muy buen amigo, quien me señalo que disentía conmigo en un aspecto, señalándome que los verdaderos héroes son todos aquellos que se han quedado en linares, quienes teniendo diversas posibilidades en el exterior, optaron por quedarse aquí, músicos, poetas, escritores, ingenieros, investigadores, profesores, artesanos, carpinteros, albañiles y tantos otros, que gracias a su esfuerzo han permitido que nuestra comuna, paso a paso, continúe adelante. Es muy cierto lo que me dijo ese buen amigo, creo que es preciso continuar reconociendo a todos los linarenses que habitamos esta hermosa tierra, que nos llena de orgullo y que en más de una ocasión nos han sacado risas y lágrimas, esta tierra llena de colores, de historias que continuara creciendo gracias a sus personajes e historias. El fuego pareció en un momento ser más intenso, los bríos del patriota se reflejaron en su semblante, que no me cabe la menor duda que nos permitirá muy pronto verlo caminar nuevamente por las calles de Linares.



Juan Francisco Andrades Pinto (Yahia)

Sociólogo

Magister en Educación

Prof. de Epistemología