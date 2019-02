Editorial 20-02-2019

Un político de aquellos

Hoy en día, cuando la clase política aparece permanentemente cuestionada por la opinion pública, cosa que se ve ratificada una y otra vez en diferentes encuestas, conocemos del fallecimiento de un político de aquellos que ya no se encuentran.

De paso calmo, rostro que llamaba a la reflexión y caminar seguro, el doctor Rodolfo Castro marcó a varias generaciones de sus correlegionarios.

De hecho, de no haber sido por su constancia, quizás poco o nada se sabría ya de su colectividad en esta zona del Maulesur.

No es sencillo tener que dar cuenta de personas probo en materia política y menos en un mundo donde las noticias parecen no ser tan buenas como muchos lo quisieran.

Y es que “el doctor Castro”, siempre estuvo; por muy complejo que fuera el panorama, siempre estaba, a veces, incluso sabiendo que los efectos de tales o cuales reuniones no tenían el mejor pronóstico. No esra necesaria tal vez una presencia física para saber de su pensamiento o las orientaciones entregadas.

Será el legado de un hombre servicial y sencillo, de los políticos de antaño, de esos que no es facil encontrar por estos días.

Agradecer por su aporte a Linares en lo político y también en materia de la Salud; acompañar a sus familia y desear que descanse en paz.