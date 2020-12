Deporte 15-12-2020

Un punto de oro: Albirrojos amargaron la tarde al Vial y suman tres partidos sin perder





Están a cuatro unidades de abandonar la zona del descenso

En los últimos tres partidos, sin duda hemos visto una mejoría en el juego y en el rendimiento físico de los dirigidos por Luis Pérez Franco. Quedó de manifiesto el domingo, tras una excelente presentación ante el líder de la competencia, donde observamos un equipo con mucho aplomo y bien ordenado en la última línea, que literalmente desdibujó los ataques del Vial.

Los locales tuvieron algunas ocasiones claras. A los 30 minutos, un cabezazo de Luis Riveros, que dio en el vertical izquierdo del arco sur defendido por David Pérez, que posteriormente despejó la defensa albirroja. El propio Riveros, tras un disparo que logró contener sin problemas el portero del “depo”. Pero, Linares sacó la tarea adelante en los primeros 45 minutos y fue al descanso con un cero a cero.

En la segunda etapa, fue Pablo Vranjican que ingresó al área y sacó un tiro cruzado que se paseó, frente a la mirada de Pérez. Uno de los jugadores más rápido que tenía, Fernández Vial, fue Kevin Harbottle, que siempre se las ingenió para luchar algún balón, pero se encontraba con la muralla albirroja. El propio Harbottle , tuvo un cabezazo que dio en el travesaño. Los albirrojos se defendían con dientes apretados, pero ordenados en la salida.

La verdad que si tuviéramos que elegir a la figura del partido de los linarenses, sería difícil, porque todos cumplieron una excelente tarea. Los albirrojos formaron con: David Pérez, Alberto Hernández, Bastián Irribarra, Kurt Zimmerann, Alejandro Fariña, Carlos Ahumada, Luis Oyarzo, Mauricio Iturra, Josué Ovalle, Nicolás Barrera y Nicolás Arancibia. Lo único malo es que Deportes Linares, está jugando dos partidos semanales, debido a los encuentros suspendidos en la primera rueda, incluso ni siquiera la ANFP le dio las facilidades para el descanso respectivo para volver a los entrenamientos. Ahora sin duda que nunca debió haberse cambiado el técnico, muchos no creían en Luis Pérez Franco, pero los resultados y el rendimiento en estos últimos partidos nos han dado la razón, pero algunos son tercos y por eso estamos donde estamos actualmente.

PROTAGONISTAS

Paras el técnico Luis Pérez Franco, fue un valioso punto: “no es fácil jugar contra un equipo como el Vial, que tiene buen plantel, que se programó para luchar por ascender, pero para nosotros esto nos motiva mucho para seguir creyendo en lo que tenemos con jugadores que se entregan por completo en la cancha, con garra y se mataron corriendo, esa es la actitud. Queremos ir saliendo desde el fondo, no está fácil, pero vamos a luchar nuestra opción. A pesar que este año no se hizo una buena planificación, no hubo pretemporada y más las cuarentenas. Eso no ha perjudicado, pero los chicos se han esforzado y tenemos mucha Fe”.

Carlos Ahumada, dijo que “fue un buen partido sobre todo el trabajo del primer tiempo, donde tuvimos el control del balón y oportunidades. En el segundo tiempo nos tocó aguantar y afortunadamente físicamente respondimos a las exigencias y rescatamos un buen punto ante un equipo muy complicado”.

Finalmente, Josué Ovalle, expresó que “fue un buen partido. Nos resultó lo que teníamos planificado. Teníamos claro que no podíamos jugar de igual a igual, pero felices con el empate. Ahora tenemos que sumar, a pesar que tendremos al frente al líder del campeonato”.

TABLA DE POSICIONES

Lautaro de Buin, continúa liderando la tabla de posiciones, con 32; Fernández Vial, 26; Deportes Recoleta, 26; San Antonio, 19; Colchagua, 19; General Velásquez, 18; Deportes Vallenar, 18; Independiente de Cauquenes, 16; Deportes Colina,15; Iberia, 13; Concepción, 11 y Linares 9.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo