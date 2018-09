Opinión 16-09-2018

Un recuerdo de otoño

Mayo es un mes frío, pero luminoso. Mes de otoño.



Los caminos están cubiertos de hojas y los campos, ya húmedos, se ven tapizados con naturaleza muerta, ramas, sarmientos de parra y restos de las cosechas recientes. Las tierras barbechadas, exhuman vida. Es tiempo de caza.



El río, ancho y manso, en ese recodo, traía las aguas turbias, por su fondo arcilloso.



Sentados al borde de una acequia conversábamos, con mi papá. Las escopetas prestas, con el cañón apuntando al cielo y las culatas, apoyada en el suelo la mía, la de él, sobre sus rodillas.



El “Clip”, de pie junto a nosotros, tensa su desnuda cola de perro perdiguero, y mira a lo lejos. Callamos y observamos.



Unos puntos acercándose por el Poniente, se vienen agrandando. Aparece una bandada de patos.



Venían formando un ángulo agudo, rompiendo el aire, con su posición.



Mi papá, apagó el cigarrillo y se colocó en cuclillas, el dedo junto al gatillo. Yo, lo imité. El Clip, empezó a excitarse y comenzó a gemir.



Algo de esto debe haber percibido la formación aérea pues, bruscamente, desvió su curso pero ya era tarde. Estaban a tiro.



Disparamos casi al mismo tiempo los dos cartuchos de cada escopeta desprendiéndose, como goterones de una nube, unos cuantos patos.



No supe cuantos eran, pues al parecer, los tiros, con sus perdigones diseminados, alcanzaron a más de un ave cada uno. Les pegamos cuando iban llegando al río, así que todos cayeron a éste, casi en la otra orilla. Un par cayó más al centro del agua.



La corriente era lentísima, pero igual se los llevaba. Al recordarlo pienso que ese río tenía fama de sus disimulados remolinos. En ese momento, sólo vi que nuestra caza se iba río abajo.



Mi papá, al ver sacarme la ropa, no dijo nada; qué iba a decir cuando para él, en ese momento, no había más mundo que los patos que se llevaba la corriente.



El Clip, al parecer, se lanzó conmigo; yo llegué a la otra orilla con tres piezas en las manos. Ahí dimensioné el peligro que se había tragado la osadía, y la preocupación por recoger la cacería. Por más que pienso, no recuerdo cómo lo hice. Quizás el Clip realmente iba conmigo y me ayudó.



El caso es que, al regresar junto a mi radiante padre, llevaba los seis patos que, hasta hacia poco, flotaban, alejándose.



Nunca volvimos a recordar ese día. A veces pienso que fue todo un sueño, como la imaginación que cada otoño trae junto a mí, a mi papá y a su querido Clip, mirando en el cielo una formación de patos.





(Manuel Antón)