Opinión 30-12-2016

Un recuerdo desde Parral

Así nació el niño Dios, era éste un pesebre lleno de animales, muy simple y pobre, luego llegaron los Reyes Magos venidos de todas partes del mundo, pero traían regalos para el niño que ellos seguramente sabían que era el niño salvador de la humanidad.

Desgraciadamente esa unidad entre todos los habitantes ya no existe, el fuerte domina y mata al más débil, hoy ya no se regalan juguetes de madera como era antes, hoy son autos a pilas, camiones cargados de armas mortíferas. El saludo amigable tampoco existe, todos se miran como enemigos y listos para destituirse en cuanto llegue la oportunidad. El niño Dios una vez hecho hombre salió a predicar la Paz, el amor y la hermandad para todos, desgraciadamente esa Paz ya ha desaparecido y cada cual camina por caminos distintos y con malas intenciones.

El saludo amigable ha desaparecido y el odio entre los pueblos ha vuelto nuevamente a reinar. El niño hombre caminó a través de los pueblos llevando la paz y el amor, desgraciadamente no fue escuchado, ni comprendido y fue olvidado. Es así como hoy domina la metralla y las armas de fuego que todo lo destruyen.

El odio y el poderío dominan a las naciones que desean aplastar al vecino. A los gobernantes de las naciones sólo les importa acumular más poderío para aplastar al vecino.

Como no recordar los años de nuestra niñez, caminábamos de la mano con la madre en dirección a la iglesia en especial los domingos. Tanto los templos, como las iglesias, se llenaban de fieles que cantaban y oraban dando gracias a Dios. Desgraciadamente, hoy esos templos e iglesias están casi vacíos, es mucho más fácil ir a un bar con el amigo a tomar una copa, los niños a la plaza a jugar y las señoras a conversar con la vecina. Es decir, cada cual vive su vida como mejor le plazca. Parece que caminamos al revés, sin importar el futuro que nos espera después de la muerte.

Ojalá que Dios así lo quiere volvamos a vivir felices, con fe, mucho amor y hermandad para bien de todos los habitantes de esta tierra parralina y del mundo. Esa es la forma de vivir feliz, en paz y amor con todos los que nos rodean.



(Dagoberto Escárate)