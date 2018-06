Nacional 19-06-2018

Un respiro: Ingreso de neblina y llovizna mejorará calidad del aire en Santiago después de tres preemergencias

No lloverá en el corto ni mediano plazo. De hecho se espera que este otoño termine siendo seco. En medio, la calidad del aire sigue marcando índices que pueden ser peligrosos para ciertos grupos de la sociedad, como bebés, adultos mayores o personas con problemas respiratorios. Hasta ahora, las condiciones de ventilación han sido regulares y se espera que se mantengan a esta martes, jornada tras la cual se prevé el ingreso de una vaguada costera que podría ayudar a bajar los índices de contaminación del aire.

Este miércoles, de acuerdo a Meteorología, debería amanecer con neblina y llovizna, lo que dará un respiro a los capitalinos después de tres preemergencias ambientales consecutivas, contando la de este lunes. "No tendremos precipitaciones, pero sí una vaguada que generará que ingresen los estratos (neblina) desde los sectores costeros al valle generando que se dispersen los contaminantes en la zona central a contar de mañana hasta el domingo", afirmó a Emol Edita Amador. Según explicó la meteoróloga, "cuando tenemos una condición de advección de estratos desde la costa, que ingresa a la cuenca de Santiago, hay neblina y humedad, y mejora la ventilación. Es como tuviéramos una mini lluvia, una llovizna. Esa condición, a pesar de que no precipite, mejora la condición de ventilación en Santiago".