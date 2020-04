Opinión 03-04-2020

Un sueño cumplido (Segunda parte)





Este libro tiene un diseño conceptual Irreversible, ya que en realidad junta dos libros. Por un lado la obra poética de Horacio Bascuñán, Talabarterías y otros poemas, y por otro mi biografía narrada sobre la vida del escritor, La voz de la sombra. Esto hace más inquietante aún la obra, porque el lector tendrá que decidir leer primero una u otra, cambiando inevitablemente el enfoque al momento de acceder a la lectura.



Algunos poemas de Horacio que estarán presentes en el libro:



MARIPOSA DE RARI



Soy del país donde las mariposas

les nacen a las mujeres de las manos

Una de esas mariposas

un pedazo de arcoíris

se fue conmigo.

Encerrada en una pequeña caja de cartón

con un par de fotografías

mi documento de identidad

y un dibujo de primaria de mi hijo

Viajó sin volar hacia las tierras ásperas

y cuando otra vez la casa pudo cobijar la sonrisa

esa mariposa fue a posarse con su ancla dorada

en la ventana que da frente al amanecer

por donde entró la brisa, el huracán

y una vez, el trueno oscuro de la muerte

sin que lograran abatir su detenido vuelo

rojo, verde, amarillo, anaranjado,

su vaivén de flor frente a las tierras ásperas.

Allí todavía permanece.

Sus alas diminutas se parecen

al cesto de frutas del mercado.

Pero nada se asemeja a su vuelo,

al aire de Chile que aún gotea de sus alas.

Su breve quehacer de volar

le viene de ser hija de las manos del viento.

Del mismo viento que mueve los visillos

tras los que mi madre lejana

teje que teje

parecida historia de nostalgia.





ESTE FALTARME TANTO



Yo no sé si fui feliz

solo un minuto

o todo un siglo.



Fui como la longitud de tu alegría

que no sé cuánto fue verdad

y cuándo mentira.



Pero fui feliz

quizá no tanto como quise

o talvez

más de lo que entienden mis sentidos.



Debo haber sido

porque de otro modo no se explica

este faltarme tanto vos

justo en el lugar de mi vacío.



Este sueño para mí, está cumplido. No solo por haber terminado la obra, sino también por poder dejarla, pronto, en manos de mi admirado Horacio Bacuñán. Sin embargo no habré completado este sueño, hasta presentar el libro en la ciudad que inicia el viaje de esta historia, en Linares, que ha dado la vida al poeta, ciudad dueña de las calles perfumadas que han acompañado siempre al caminante y a su silencio de ave.

Este sueño nace en Linares y carga con toda la historia de sus páginas.

Estoy convencido de que nos volveremos a ver.



(Germán Gorosito, escritor argentino)