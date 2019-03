Crónica 17-03-2019

Un sueño reparador es sinónimo de un envejecimiento saludable

- La académica Mariana Herrera, de la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica del Maule, entregó importantes consejos para un correcto descanso en esta vuelta a la rutina.

En esta culminación de la primera quincena de marzo, sin duda, a la gran mayoría volver a rutina después de las vacaciones no es tarea fácil. Y uno de los aspectos que más se ve afectado es el sueño. Y es que retomar el hábito del despertador en las mañanas y de irse a la cama temprano no es fácil ni para los adultos ni los niños.

Este tema toma mayor importancia, ya que cada año, el viernes anterior al equinoccio de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño, organizado por la Asociación Mundial de Medicina del Sueño (WASM). Este 2019 la conmemoración recae este 15 de marzo y su lema es “Healthy Sleep, Healthy Aging” o "Sueño saludable, envejecimiento saludable", destinado a enfatizar la importancia del sueño en la salud general a cualquier edad.

Para ayudar a recuperar los correctos hábitos del buen dormir, la académica Mariana Herrera, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCM, sede Curicó, entregó varios útiles consejos, siendo el primero y más importante recuperar o potenciar una buena higiene del sueño.

“¿A qué nos referimos con este término? Son todos aquellos hábitos y actividades que realizamos para conciliar el sueño en la noche y lograr un buen dormir, no está relacionado solo con la cantidad de tiempo en que lo hacemos sino también con la calidad de éste. Por ejemplo, puede ser perjudicial para el organismo estar cada noche despertando frente al mínimo ruido, el sueño no es reparador e incluso podemos despertar con la sensación de estar más cansados de cuando nos acostamos”, explicó la docente.

Y agregó que “Probablemente durante nuestras vacaciones realizamos muchísimas cosas que veníamos planificando durante el 2018: salidas familiares, excursiones, viajes, fiestas, vimos series de TV o internet hasta tarde, comimos y bebimos en exceso, etc., una agenda totalmente ocupada. O tal vez ni siquiera salimos de vacaciones… ¿Cómo volver a la rutina sanamente? ¿Cómo enfrentar el mes de marzo si ya me siento cansado?”, dijo.

BUEN DORMIR

Para revertir esta situación, la académica Mariana Herrera entregó estos prácticos consejos:

• Tanto para adultos como niños, la hora antes de dormir también debe ser tranquila. Tratar de ir disminuyendo los estímulos en especial a los niños, por lo que debemos apagar la televisión, no tener cerca el celular o cualquier aparato electrónico. Evitar leer o ver la TV en la cama.

• Seguir una rutina. Es importante acostumbrar al cuerpo y seguir siempre una misma rutina para acostarse. Darse una ducha o tomar una infusión de hierbas puede ser relajante para algunas personas.

• Intentar levantarse y acostarse a la misma hora.

• Cenar liviano (al menos una hora antes de acostarse) y no consumir alimentos o líquidos estimulantes como la cafeína.

• Si duerme siesta que no exceda los 30 minutos.

• Realizar ejercicio físico en forma regular (al menos 20 minutos tres veces en la semana).