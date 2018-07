Opinión 27-07-2018

¿Un tarro de vino?

Nunca olvido a mi tío Arnoldo por esa facilidad que tenía de caer en los más ridículos atolladeros. De verse muy a menudo sumido en los más cómicos percances. El tío atraía con tal frecuencia todos esos chascos, que parecían ser una parte inseparable de su vida diaria. Era un agricultor en las tierras de mi abuelo, don Eloy Villar. Allí se ocupaba de las faenas propias de los arrozales, del maizal, del Ganado vacuno y de los chanchos. El hombre trabajaba de sol a sol. Como si todo lo que hacía no fuera suficiente, siempre aparecía muy temprano junto al horno de barro a la salida de las “galletas”. Éstas eran grandes panes, no muy gruesos, que distribuía junto a las ollitas con el caldo a sus trabajadores. Las “chinas” se ocupaban de la gran cocina, de los pavos, de las gallinas y de los patos y gansos: los abuelos criaban aves por millares. Con todas las faenas que había, especialmente a la llegada de las cosechas, al tío le faltaban a veces los trabajadores.

Le dijeron aquella vez que un hombre venido del norte, había llegado a vivir a dos o tres kilómetros de La Bienregá. Éste era el nombre que tenía la propiedad de mi abuelo. El obrero acababa de llegar y estaría ya buscando un trabajo por los alrededores. El tío Arnoldo no esperó que le repitieran el dato. En un dos por tres ensilló al Bonito, su alazán y tomó rumbo hacia el lugar que le indicaron. El Pancho José, así le decían, se hallaba en una casita de techo bajo, que sin dudas había visto tiempos mejores. Le dijo al tío que, en efecto, en un par de días saldría a buscar trabajo. Entonces mi pariente reparó en una garrafa que tenía adherida una rara etiqueta. ‘Es un vino de la región de Ovalle, de donde vengo.’ Le explicó el hombre y entró en su dormitorio. El tío se quedó observando con atención el rótulo. Aquél regresó de inmediato. Traía un tarro vacío en su mano derecha. Era un ordinario tarro vacío de duraznos en conserva. Tenía sus bordes martillados y lijados de tal manera que no podía dañar los labios al usarlo como vaso. Le sacó a la garrafa con suma rapidez la coronta que le servía de tapón y le sirvió al tío Arnoldo un tarro de aquel fragante mosto del norte. Era un vino asoleado semi dulce que agradó mucho al convidado. Éste agradeció el gesto y se puso de acuerdo con el Pancho, que en dos días a partir del momento del convenio se presentaría en La Bienregá. Pero el Pancho José no fue a la convocatoria. El tío Arnoldo temió que el hombre hubiera sufrido un accidente que le impedía cumplir la palabra empeñada. Ensilló al Bonito y fue de nuevo al domicilio del Pancho José. El obrero le explicó que esperaba a su hermano que llegaba en cualquier momento del norte. Le traía en su camioneta algunas pertenencias con las que terminaría de instalarse. Le juró que en dos días más, ni uno más, ni uno menos, terminaría con todos sus ajetreos

e iría a trabajar. El tío no se dio cuenta en qué momento apareció el tarro en la mano del Pancho José. Venía colmado del mismo vino que tanto le había agradado la primera vez. Mi pariente creyó que no podía negarse. Sintió que una especie de responsabilidad nacida en la aceptación del primer trago, lo inducía a aceptar el siguiente. Bebió, pues, su segundo “tarro” de vino con su eventual anfitrión. El tío agradeció el trago, se despidió del obrero y volvió sobre sus pasos montado en el Bonito. Esperó los dos días, y cuatro días más. Entonces alguien le contó que el Pancho José estaba enfermo en su casa. El tío le pidió a un trabajador que le ensillara al Bonito y partió a ver qué le pasaba al obrero. Una vez allá, a cierta distancia de la puerta abierta del dormitorio, oyó una voz que preguntó: ¿Quién es? El tío se asomó al vano de la puerta y vio que el trabajador, a toda prisa, escondía detrás de un lado de la cama el mismo tarro en que le había servido el vino. Lo usaba también para orinar en él.



(Omar Goulart)