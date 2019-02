Editorial 14-02-2019

Un verano amigo del corazón

El verano es la época del año donde nos permitimos hacer lo que no podemos realizar el resto del año: trasnochar, viajar, comidas fuera de casa o disfrutar del sol, por ejemplo. Todo esto, no tendría por qué resentir nuestra salud, si se hace en su justa medida. No obstante, y de acuerdo a la Fundación Española para el Corazón, es necesario tomar algunas medidas para evitar problemas a este órgano, que sí podría verse afectado en esta época del año. Hay que tener cuidado si se realizan viajes a zonas con altura. El consejo es que quienes tengan antecedentes o patologías cardíacas no tomen sus vacaciones en lugares aislados, que no cuenten con servicios de salud mínimos para enfrentar alguna emergencia. Se debe tener especial cuidado con la ingesta de alcohol, ya que hacerla excesiva o brusca puede provocar trastornos en el ritmo cardíaco y un cierto grado de insuficiencia contráctil, lo que muchos especialistas han denominado “corazón en vacaciones”. Por último, es fundamental no olvidar tomar los medicamentos. Para los enfermos crónicos, esto es vital. Al tener cambios de hábitos en los horarios, es fácil que se olvide continuar los tratamientos farmacológicos; por eso se recomienda poner alarmas –sobre todo los primeros días- para que, a pesar del cambio de la rutina, se mantengan los tratamientos y sus horarios. La idea es disfrutar y no arriesgarse a tener un mal recuerdo de este período. Y aproveche de descansar, ya que la falta de sueño aumenta los niveles en sangre de las hormonas del estrés, aumentando no sólo la presión arterial, sino también los riesgos de enfrentar alguna emergencia.