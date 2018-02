Editorial 17-02-2018

Una ‘app’ contra el despilfarro de alimentos

Un tercio de los alimentos producidos en el mundo para el consumo humano se desperdicia cada año, según la FAO (organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura). La situación se agrava en los países ricos, donde los consumidores desperdician casi tantos alimentos (222 millones de toneladas) como la producción total de África subsahariana (230 millones de toneladas). Es por esto, que algunos países europeos se está utilizando con éxito una aplicación gratuita que pretende acabar con este problema: “Eat you later” ayuda a los establecimientos a gestionar sus excedentes de comida de manera sostenible. La plataforma les permite vender los alimentos que les sobran a un precio reducido. De esta forma, ellos monetizan lo que daban por perdido y a la vez ayudan a frenar el despilfarro. Desde que Eat you later salió al mercado español, en noviembre pasado, ya se han adscrito cerca de 500 usuarios y 40 establecimientos de Madrid. La compañía aún no tiene un cálculo de cuánta comida se ha evitado despilfarrar. Entre los locales, hay desde restaurantes que apuestan por un estilo de alimentación sostenible y volcada en lo ecológico, como Bump green, a cadenas de restauración rápida: “Tenemos incluso herbolarios, locales especializados en alimentación sin gluten o alguna tienda gourmet, que vende desde vino porque tiene un exceso de existencias hasta pasta italiana”. Cada establecimiento tiene libertad absoluta para poner los precios, pero normalmente ofrecen un descuento de entre un 30% y un 60%.

Fuente: El País