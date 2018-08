Deporte 25-08-2018

Una atleta y dos canoístas maulinas clasificaron a los juegos olímpicos de la juventud

Una de las deportistas es la linarense Rocío Muñoz.

En Buenos Aires, Argentina, se realizarán los III Juegos Olímpicos de la Juventud, programados entre el 6 y 18 de octubre.

La Región del Maule estará representada por tres deportistas.

La atleta y alumna del Colegio Alborada de Linares, Rocío Muñoz, junto a las canoístas Isidora Arias, estudiante del 2° año medio del Liceo de Constitución y Emily Valenzuela, alumna del 2° año medio del Colegio Buen Pastor de la misma ciudad balneario.

Ellas forman parte del Programa Centro de Entrenamiento Regional (CER) del Ministerio del Deporte.

Llenas de ilusión a los 17 años de edad, pretenden consolidar sus exitosas carreras deportivas en estos Juegos Olímpicos de la Juventud 2018.

Rocío Muñoz clasificó tras colgarse el Oro en la prueba del salto largo con un brinco que llegó a los 6,04 metros, en los recientes Juegos Sudamericanos categoría sub-18 realizados en la ciudad de Cuenca, Ecuador.

Le acompañará a esta cita internacional su entrenador Luis Cerda, quien se manifestó tremendamente orgulloso por el avance de su pupila “es muy meritorio esta clasificación ya que el trabajo que venimos realizando con Roció (Muñoz) es desde los 13 años, y ahora se ve reflejado en esta participación que será de un gran nivel internacional. Creo que ella puede saltar 6,20 metros”, indicó.

La joven atleta considerada toda una promesa en su especialidad, reconoció sentirse ansiosa por estar y representar bien al deporte maulino en estos Juegos Olímpicos de la Juventud: “súper contenta, pues la marca que se requería para este torneo me costó, pero lo logré de buena forma en el sudamericano pasado efectuado a fines de junio. Ahora sólo me queda entrenar bien y disfrutar la competencia, con el objetivo de mejorar mi marca”.



EL CANOTAJE MAUCHO



Una de las disciplinas más exitosas que ha tenido en el tiempo la ciudad de Constitución, es el Canotaje.

Isidora Arias y Emily Valenzuela, clasificaron en el Campeonato Mundial de abril pasado que tuvo lugar en España.

Ambas lograron uno de los tres cupos reservados para el Continente.

Para Isidora Arias, “es un sueño” estar en estos Juegos a efectuarse en Capital Federal “es un sueño que se vía algo muy difícil. Pero estoy muy feliz porque lo conseguí. Esto fue gracias a los esfuerzos del entrenamiento de todos los días, como así de mis padres, del colegio y de mi entrenador Hugo (Soto)”, contó.

En tanto, su compañera Emily Valenzuela precisó que “es muy importante porque el esfuerzo que realizamos con mi profe´ dio frutos. Y estar en unos Juegos Olímpicos es un sueño para todo deportista y lo logré”.

Para el Director Técnico de la selección nacional Hugo Soto, todos estos logros los recibe con mucha emoción, sobre todo porque es la primera vez que clasifica a dos deportistas a unas Olimpíadas “esto me emociona mucho. Espero que cada una de ellas esté dentro de las diez primeras en sus pruebas. Son muy jóvenes. Este evento les servirá mucho”, declaró.

Al respecto, la Seremi del Deporte de la Región del Maule, Alejandra Ramos, se manifestó orgullosa por la clasificación de las deportistas maulinas a esta competencia internacional “estamos contentos, pues las tres deportistas son fruto de una preparación de largo plazo, constante y seria de sus técnicos que están bajo el Programa CER que ejecutamos a través del IND. Las condiciones tanto en infraestructura como de inversión realizadas en su desarrollo deportivo en la región lo que indica que es un aporte valioso para el crecimiento deportivo, en especial de los deportes estratégicos con los que contamos. Con el solo hecho de estar en unos Juegos Olímpicos estas deportistas ya tendrán una vivencia y experiencia única que las hará proyectarse a largo plazo, pensando que recién tienen 17 años. Espero que cumplan con todos los objetivos que cada una tiene para esta cita Olímpica”, enfatizó la autoridad.



LOS CLASIFICADOS



Los cinco atletas chilenos clasificados a los Juegos Olímpicos de la Juventud a realizarse en Buenos Aires son:



Rocío Muñoz (Región del Maule, Linares) – Salto largo.

Anais Hernández (Región de Tarapacá, Iquique) – 100 metros planos.

Laura Acuña (Región de Los Ríos)- 1.500 metros.

Javiera Contreras (Región Metropolitana) – Salto con garrocha.

Martín Sáenz (Región Metropolitana) – 110 metros vallas.



Por su parte, la selección nacional de Canotaje estará conformada por las maulinas Isidora Arias y Emily Valenzuela (Constitución) y Matías Reyes de la comuna de Imperial, Región de La Araucanía.

La despedida de las tres deportistas maulinas se efectuará en una ceremonia programada para el seis de septiembre, ya que a partir del día diez, partirán con sus directores técnicos a una intensa preparación, previa a competir en los Juegos Olímpicos de la Juventud.