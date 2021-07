Opinión 06-07-2021

UNA BIBLIOTECA AMBROSIANA PARA CHILE





Hemos aplaudido con el mayor entusiasmo la feliz obra de la nueva Biblioteca de Linares, porque ella se encuentra llamada a cumplir una labor socio-cultural extraordinaria en nuestra ciudad y Provincia, y así será seguramente.

Ahora bien – si se me permite – diré que en mi concepto la Biblioteca de Linares, para alcanzar una gran estatura institucional dentro del país y aún en el exterior, debe adquirir una ESPECIALIDAD que la identifique y convierta en un referente obligado entre todas las demás.

Esta especialidad debiera consistir en llegar a constituirse en el mayor repositorio de todas las manifestaciones culturales que han emanado y emanan periódicamente de nuestra gente e instituciones del MAULE-SUR, tanto las de nuestro pasado como las del presente y futuro.

Es decir, en los anaqueles, archivos y depósitos de la Biblioteca Ambrosiana debieran encontrarse – más y mejor que en otra parte cualquiera del país – todo aquello que durante la historia del Maule-Sur ha sido obra y pensamiento de nuestra gente, en libros, revistas, periódicos, ensayos científicos, literarios, artísticos, fotografías, ingeniería, artesanía chilena etc.,. Un registro y conservación de todos los latidos del alma maulina del sur.

Al decir Linares - como lo hacían nuestros antepasados - hablamos de todos los territorios de nuestra Provincia y no solo de la Comuna de este nombre que, no nunca debiera olvidar, es el asiento de la capital provincial y tiene por lo mismo sus obligaciones de tal.

Todo cuanto debe tenerse por producción espiritual, intelectual, artística o científica de la que algún linarense sea autor o partícipe, o bien, que se haya originado en nuestra gente y nuestra tierra, debe tener su lugar en esta casa mayor de nuestra cultura.

La especialidad natural de nuestra Biblioteca – aquella que ninguna otra tiene o puede tener acerca de nuestra riqueza cultural - debe concebirse como el fundamento de su identidad y trascendencia.

Permítaseme algunos ejemplos: deberán encontrarse en ella (ojalá en ediciones originales o primeras ediciones) todas las obras relativas a la Historia de Linares o a aspectos específicos de dicha historia. Y, también, aquellas obras que siendo más amplias tienen por autores a grandes linarenses, como don Francisco Antonio Encina y su monumental Historia de Chile; las de don Valentín Letelier en materia de derecho, educación y filosofía ; las del Abate Molina o las relativas a su personalidad extraordinaria, etc.,.

En otro plano, deben reunirse las obras literarias de Neruda, Mariano Latorre, Merino Cuéllar, Max Jara o Januario Espinoza y tantas otras de la más alta consideración intelectual o artística. Más allá, los ensayos políticos relativos a los mandatarios hijos de nuestra Provincia o vinculados estrechamente a ella - Ibáñez, Alessandri, Aylwin, Barros Luco, etc.,.

También, las obras de extranjeros que se han referido a nuestra región y cultura, como la obra de Arnold Toynbee (Del Amazona al Maule) ; y, así, las obras en las cuales el nombre de Linares o de algunas de sus partes, haya sido citada o estudiada por la geografía, las artes patrimoniales, la filosofía, el derecho o las ciencias.

Debemos ayudar para que nuestra Biblioteca Ambrosiana pueda tener y mantener una página WEB muy bien diseñada y completa, de fácil acceso temáticos, y un gran contenido digitalizado, en el cual nuestra juventud y estudiosos aún más distantes, puedan conocer lo más profundamente posible cuanto somos y hemos sido, y cuántas mujeres y hombres hijos de nuestra sociedad nos han distinguido en los más variados planos del quehacer superior.

Así pues, me animo a proponer que la especialidad en el conocimiento del Maule-Sur y de su patrimonio cultural, sea cuanto defina la identidad de nuestra Biblioteca Ambrosiana.

¿Por qué y para qué tener nosotros lo que muchos otros tienen y acaso con mayor riqueza: historias de Roma, Grecia, España o Historias del Arte y literatura general, por cierto notables, pero a las que se puede acceder hoy con solo apretar un botón de una Tablet o del celular consultando a la WEB?...

Tengamos y cultivemos nosotros lo mejor de lo nuestro, y ofrezcámoslo generosamente al mundo cultural. El mundo moderno se caracteriza por las especialidades de más alto estándares, y no por cultivar generalidades en las cuales por tanto querer tener o llegar a saber al fin se tiene muy poco, y cuando más se navega en una eterna medianía.

El aporte linarense al patrimonio cultural de la Nación debe consistir en la mejor entrega de lo nuestro.

De ese conocimiento de “lo nuestro” provendrá “el orgullo y la admiración por lo nuestro”… y esto envuelve un doble propósito: ganaremos en amor propio al sabernos depositarios de un gran legado cultural; y, pondremos lo mejor de nosotros mismos al servicio de la grandeza de Chile y de su acervo intelectual.

En todo lo demás, nuevamente un fuerte, sincero y feliz abrazo para todos a quienes se debe la feliz realización de la nueva Biblioteca Ambrosiana.





Luis Valentín Ferrada V.