Una buena persona

Don Manuel era una buena persona. Y lo siguió siendo después de la noche en que le pegó la bofetada a doña Clarita, su mujer, mientras ella dormía. El ojo y una parte del pómulo amoratado fueron la vergonzosa evidencia que ella, ni por más que se esmeró, no pudo ocultar ante las vecinas durante varios días.



- Fue que yo - ¡mire que tonta! - me llevé la puerta por delante. Me está haciendo falta cambiar los lentes..., - dijo a quienes se interesaron.



La vergüenza de don Manuel no fue menor. Volvía de trabajar en la pequeña chacra herencia de sus padres que en ella también habían dejado su vida, y se encerraba. Se puso triste. No hablaba. Nosotros también diríamos que se merecía el remordimiento. ¡Haberle pegado a su mujer!



No dio explicaciones de nada. Y nadie se las pidió, no sólo porque esas cosas no se preguntan, sino porque ¡venir don Manuel a pegarle a su mujer! (“mi compañera”, como él siempre le decía, otras veces simplemente “Clarita”) A esta edad, después de toda una vida...!



Don Manuel y doña Clarita se habían quedado solos después de criar los hijos, dos varones y una mujer. Como corresponde, cada uno había hecho nido propio. La niña y el menor vivían con sus familias cerca de allí, y del mayor casi no se tenían noticias, andaría ya por los 35 años y estaría como siempre en algún lugar que nunca se sabía. De La Plata habían traído noticias que lo habían visto. Otra vez llegó una carta que noticiaba haberlo visto en Tucumán. Nunca de Neuquén que queda aquí tan cerca. Así...



- Nunca se sabe – decía don Manuel. Y no se quejaba. No decía, por ejemplo “debe estar bien” o un “ojalá que un día se acuerde de nosotros y nos venga a ver..”. No.



Nunca decía nada de su hijo, llamado Manuel también, el mayor, sano y fuerte desde chico. Que a los 18 había entrado en el Ejército. Desde entonces era la única fotografía que por ahí estaría, en algún cajón de la cómoda.



Primero le habían llegado rumores que él no quería creer. Después él mismo empezó a sospechar. Y finalmente alguien le enrostró, directo y brutal:



- No me diga que no sabe! ¿No sabe que su hijo anda torturando gente?



Ya se lo habían dicho en el pueblo dos o tres que la patrulla se había llevado a la fuerza. Y que aseguraban haberlo encontrado tan diferente de cómo había sido. Ni él mismo nombre tenía. Manolo los había golpeado. ¡Ni siquiera nos saludó..! dijo uno...echándolo a la risa, mucho después. Sin siquiera saludarlos, porque sin duda que los reconocía, los había picaneado sin piedad y después con sus puños ¡a demoler gente....! Preguntando, a gritos, por los otros – ¿qué otros? ¡nosotros!, Manolo cuando éramos niños. Por los nombres. ¡ Los nombres, mierda...!! Daban ganas de decir: ¡Nosotros...somos nosotros, Manolo! Pero no era un lugar para decir nada...!



Por eso don Manuel le pegó semejante bofetada a la señora Clarita esa noche.



Porque Don Manuel tardaba en dormirse por las noches, a pesar del cansancio. Tenía el sueño inquieto y hablaba durmiendo. Sollozaba...! contó mucho después doña Clarita. Se despertaba y no decía nada, se iba a la cocina a tomar un vaso de agua. Y sin decir nada volvía a acostarse. A pesar que a poco amanecería.



Esa noche que estoy contando, don Manuel por primera vez golpeó a su mujer, a su compañera.



Esa noche, otra vez don Manuel dormía respirando su contenida angustia:

- ¡Déjalo ...déjalo! - ¡Por Dios, suéltalo...! gritó en sueños.

Más fuerte, todavía, tal como si estuviera despierto:

- ¡Déjenlos, mierdas...!, aulló sin poder despertarse.

- ¡Manolo! No! Manolo!!



Y ahí fue que su puño de campesino bueno, se levantó en la oscuridad –en todo sentido- se apropió de la noche y la rabia, se agitó en el medio del oscuro sueño y fue a azotarlo contra la realidad que dormía a su lado, en la cara de su compañera.



Despertó con un torbellino, su propio grito y el quejido de ella. Se dio cuenta y se le vino todo el dolor: lúcido, desgarrado, de muerte.



Y la abrazó sintiendo dos llantos, la abrazó. Se oyó a sí mismo llorando con un aullido animal que no se conocía. Talvez no la abrazó: talvez se abrazó de ella...! como quien se abraza a la vida. En el pómulo ya se formaba la tumefacción que a ambos les dolía. Y que siguió doliendo.



Conociendo a don Manuel, una buena persona, es justo pensar que del mismo modo habría abrazado a su hijo después del puñetazo si hubiera sido a su hijo a quien se lo hubiera dado. Solo que Manolo andaba a esa hora en quizás que puta mala parte.



(Horacio Bascuñán)