Opinión 19-12-2020

UNA CIUDAD LIMPIA Y AMIGABLE



Hoy Chile emite apenas el 0,26% de los gases de efecto invernadero del planeta. Sin embargo, es uno de los más afectados por el cambio climático y según expertos de Naciones Unidas somos uno de los países más vulnerables al cambio climático. Cada día tanto las personas como el planeta tierra tenemos menos capacidad de resistir las altas temperaturas y variaciones climáticas.

En el 2019 se presentaba a Linares como la octava ciudad más contaminada de Sudamérica.

Por qué tenemos que estar en los índices más negativos pudiendo redirigir el rumbo de nuestra ciudad con acciones que a mediano plazo cambiarían significativamente el panorama de nuestra ciudad.

A día de hoy podemos sentir como nuestra comuna desde hace unos veranos sufre grandes olas de calor o en invierno un tremendo frío, que tenemos zonas donde la sequía es notoria, muchos de nuestros vecinos y vecinas no pueden regar sus campos o se les dañan sus productos por las fuertes lluvias. Lo cual conlleva un gran prejuicio en lo económico, social y ambiental que acaban perjudicando a familias enteras de nuestro Linares.

Si a nivel nacional no importa el cambio climático y sus consecuencias, a nivel local debe preocuparnos y ocuparnos. Tenemos que ser capaces desde la municipalidad de crear planes de contingencia y adaptación al cambio climático, buscar un linares más innovador y adaptado a los tiempos de hoy, mejorar las viviendas y prepararlas para un plan de no contaminación, la gestión de proveer de recursos hídricos a las zonas en sequía o poblaciones que todavía no cuentan con Agua potable, mejorar la conectividad en las zonas rurales para que nadie se quede sin estudiar por culpa de la mala señal.

Debemos ser capaces de trabajar en conjunto sin importar el color o partido en acciones concretas para mitigar los efectos del cambio climático, para mejorar el desarrollo de nuestra ciudad, por lo mismo será necesario apoyarnos en las instituciones como el Gobierno Regional y crear programas de protección de nuestra ciudad y a los vecinos, que además nos permita identificar las zonas de riesgo. Una ciudadanía educada es una ciudadanía empoderada y por lo mismo es necesario crear espacios de educación ambiental, social y crítica.

Somos conscientes que el ser humano no es el único habitante en nuestro planeta y como tal, debemos cuidarlo, cuidarnos entre todos y todas, de la misma manera que si queremos ciudades limpias, amigables, ciudades creadas en conjunto con las y los linarenses para tener espacios dignos… cada uno de nosotros tenemos que poner un granito de arena y comprometernos con lo que con tanto esfuerzo hemos construido.



(Waldo Alfaro)